México vs. Argentina, en vivo: hora de EE.UU. y cómo ver hoy el partido del Mundial Sub 17

El Mundial Sub-17 2025 entra en una etapa decisiva con el cruce entre México y Argentina, dos combinados que mantienen un historial marcado por partidos de gran tensión en categorías juveniles y mayores. Esta vez, el escenario será el Aspire Zone Sports Complex de Doha, sede del enfrentamiento pactado para el viernes 14 de noviembre.

¿Dónde ver el México vs. Argentina sub-17 desde Estados Unidos?

El compromiso, que definirá al equipo que avanzará a los octavos de final y que luego se medirá contra el ganador del duelo entre Portugal y Bélgica, se transmite en vivo para la audiencia estadounidense a través de plataformas y canales que cuentan con derechos oficiales.

Argentina se clasificó a los dieciseisavos como líder de grupo Chris Ricco - FIFA - FIFA

Entre ellos se encuentran: FuboTV, Telemundo y Fox Sports. Todos con cobertura en simultáneo del Mundial Sub-17 masculino.

Estas selecciones llegan con recorridos muy distintos en la fase de grupos. Argentina consiguió tres victorias consecutivas, mientras que México alcanzó esta instancia después de una clasificación ajustada como uno de los mejores terceros.

¿A qué hora se podrá ver Mexico vs Argentina desde EE.UU.?

El partido entre México Sub-17 y Argentina Sub-17 se disputará el viernes 14 de noviembre de 2025 en el Aspire Zone Sports Complex, uno de los recintos deportivos principales de Doha.

Para quienes sigan el encuentro desde Miami, el inicio está programado a las 9.45 hs. Estos son los horarios para cada región de EE.UU.:

Hora del Este (ET): 9.45 hs.

Hora Central (CT): 8.45 hs.

Hora del Pacífico (PT): 6.45 hs.

La diferencia horaria con Qatar permite que el partido se dispute en horario matutino para la audiencia estadounidense, lo que facilita una amplia cobertura en las distintas plataformas televisivas y de streaming.

México clasificó a los dieciseisavos como mejor tercero por fair play Facebook Selección Nacional de México

La antesala: cómo llegan México y Argentina a los 16avos de final del Mundial Sub 17

Los 16avos de final presentan un choque con antecedentes constantes en competiciones FIFA. Argentina llega con una campaña sólida en la fase de grupos, donde lideró el Grupo D con tres victorias y nueve puntos. En específico, la albiceleste se impuso contra las selecciones de Bélgica, Túnez y Fiyi.

Por su parte, México atravesó un trayecto muy distinto. Después de una fase de grupos irregular, logró avanzar como uno de los mejores terceros. En esa instancia, perdió ante Corea del Sur, se impuso frente a Costa de Marfil y, en la última fecha, cayó ante Suiza.

La clasificación de los dirigidos por Carlos Cariño se definió por el criterio de fair play, que favoreció al equipo al registrar menor cantidad de tarjetas que otros aspirantes a la plaza final. Esto convirtió a México en el último conjunto en meterse dentro de los 32 equipos que ingresaron a 16avos de final.

Los duelos de los dieciseisavos del Mundial Sub 17

Posibles formaciones de Argentina y México, por el Mundial Sub 17

Selección Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

Selección de México: Santiago López; Adrián Villa, Felix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera; José Humberto Mancilla López, Oscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega; Lucca Vuoso, Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño