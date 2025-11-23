México vs. Portugal: cuándo y dónde será el partido amistoso previo al Mundial 2026

La selección de Portugal logró sellar su pase directo a la Copa Mundial 2026 en el final de las eliminatorias de Europa. De esta manera, quedó liberado el último obstáculo para que el combinado de Cristiano Ronaldo se enfrente en un duelo amistoso contra México previo a la justa mundialista.

Cuándo será el partido entre México y Portugal previo a la Copa Mundial 2026

El partido prácticamente es un hecho, y estaría programado para marzo de 2026 (posiblemente el día 28), como parte de la reinauguración del Estadio Azteca de la Ciudad de México, que actualmente está en remodelaciones para albergar los partidos del Mundial en la capital mexicana, de acuerdo con Claro Sports.

México enfrentaría por primera vez en casa a Portugal y Cristiano Ronaldo (X/@miseleccionmx)

Para la Federación Mexicana de Fútbol (FMF, por sus siglas en español) era una de sus prioridades concretar un partido de alto nivel para la reapertura de uno de los estadios más importantes del país, así como para reforzar su relevancia al ser la sede de tres inauguraciones mundialistas.

El acuerdo entre México y la selección de Portugal ya estaba firmado desde hace meses, antes de que se concretara la clasificación de la escuadra a la Copa Mundial del siguiente año. La única condición era que el equipo lograra su boleto sin escalas a la justa global.

Esto debido a que, en caso de haber ido a repechaje, los partidos de la repesca europea se habrían cruzado con el partido amistoso entre el combinado azteca y el portugués, lo que hubiera forzado a una reprogramación.

Además, durante el mes de marzo habrá otra fecha FIFA, por lo que se presta para celebrar el duelo.

¿Cristiano Ronaldo jugará en México?

Pese a que casi es un hecho el partido entre México y Portugal, una de las principales dudas es si Cristiano Ronaldo acudirá al duelo en suelo azteca, ya que recientemente fue expulsado en las eliminatorias europeas ante Irlanda por un codazo en la cara contra un rival.

Se prevé que Portugal y Cristiano Ronaldo jueguen por primera vez en México previo al Mundial 2026 (X/@miseleccionmx)

No obstante, todo parece indicar que CR7 estará presente en la inauguración del estadio mexicano, ya que para entonces se habría cumplido el plazo de su suspensión, por lo que no habrá restricciones para que juegue por primera vez en el país latino, de acuerdo con ESTO.

Esta sería la cuarta ocasión en que ambas escuadras se enfrentarían en su papel de selección nacional. La primera vez fue en la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006, donde los portugueses se impusieron 2-1.

Más tarde, se volvieron a ver en la Copa Confederaciones de Rusia en 2017, donde chocaron dos veces, la primera en su debut, donde empataron 2-2 y después en el juego por el tercer lugar, que se lo llevaron los lusos 2-1, según Récord.

Cristiano Ronaldo y su gira por Norteamérica previo al Mundial 2026

Después de su clasificación al Mundial 2026 de manera directa, Cristiano Ronaldo y Portugal ya tienen previstos varios partidos fuera de Europa, donde sostendrá dos duelos de alto calibre en EE.UU.

Cristiano Ronaldo y su prometida Georgina Rodríguez convivieron con el presidente Donald Trump en Estados Unidos (Instagram/Cristiano Ronaldo)

El primero de los encuentros será el del 25 de marzo de 2026, aunque aún no hay detalles sobre si se enfrentará a EE.UU., así como el horario y la sede del encuentro. Luego sí llegará el turno de México.

Muestra de ello es que recientemente CR7 tuvo una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una cena que organizó para diversos invitados, entre ellos Elon Musk, en la Casa Blanca.

De acuerdo con BBC, durante el evento el magnate tuvo la oportunidad de hablar con el astro portugués y hasta bromearon frente a todos.

“Barron (Trump) tuvo la oportunidad de conocerlo (a Cristiano) y creo que ahora respeta un poco más a su padre, simplemente por el hecho de que yo se lo haya presentado”, bromeó el presidente de EE.UU. al respecto.