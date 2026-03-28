México vs. Portugal, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

El partido amistoso de la fecha FIFA entre México y Portugal también tendrá un valor simbólico extra, ya que marcará la reapertura del Estadio Azteca. El Tri llega a esta fecha FIFA después de golear 4-0 a Islandia en febrero y con una convocatoria que mezcla regresos significativos.

La vuelta de Memo Ochoa a la selección mexicana

Javier Aguirre volvió a citar a Guillermo Ochoa y Julián Quiñones, mientras que Álvaro Fidalgo aparece como una de las novedades de la lista de 27 futbolistas.

y Julián Quiñones, mientras que Álvaro Fidalgo aparece como una de las novedades de la lista de 27 futbolistas. También hay ausencias sensibles: Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz quedaron fuera por lesión, y Santiago Giménez todavía no está en plenitud física, según ESPN Deportes.

Guillermo Memo Ochoa, líder de la selección e histórico de México Mark J. Terrill - AP

Portugal aterriza en México sin Cristiano Ronaldo, baja confirmada por lesión, y también con la ausencia del arquero Diogo Costa, aunque mantiene una base de figuras europeas que incluye a Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha y Rúben Dias, según ESPN Deportes.

El equipo de Roberto Martínez usará esta gira ante México y Estados Unidos para perfilar una convocatoria cercana a la definitiva del Mundial 2026. Por eso, aun con bajas, el amistoso conserva un nivel de prueba mayor para el Tri.

Hora y cómo ver en vivo el partido de México vs. Portugal

El encuentro se disputará este sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte de Ciudad de México , con inicio a las 9:00 PM ET , equivalente a las 7:00 PM del centro de México.

en el , con inicio a las , equivalente a las 7:00 PM del centro de México. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por TUDN, ViX Premium, FOX Deportes y Univisión, de acuerdo con DAZN.

Formaciones de México vs. Portugal hoy

México no tiene once confirmado, pero ESPN proyecta una base con Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Marcel Ruiz como columna vertebral del equipo de Aguirre, aunque Ruiz finalmente quedó fuera por lesión para esta ventana.

Cristiano Ronaldo de Portugal celebra tras anotar en el encuentro del Grupo F de la eliminatoria a la Copa Mundial 2026 ante Hungría el martes 14 de octubre del 2025. (AP Foto/Armando Franca) Armando Franca - AP

También se espera que Alexis Vega compita por la banda izquierda y que Roberto Alvarado sostenga el costado derecho, según la proyección publicada por ESPN Deportes.

El grupo de México en el Mundial 2026

México será cabeza de serie del Grupo A por su condición de anfitrión y compartirá zona con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Playoff UEFA D entre Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte, según ESPN Deportes.

El debut del Tri será el 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Banorte a las 3:00 PM ET, y luego enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio a las 9:00 PM ET, siempre en Ciudad de México.

Fecha Partido Sede Hora (ET) 11 jun. México vs. Sudáfrica Estadio Banorte, CDMX 3:00 PM

​ 18 jun. México vs. Corea del Sur Estadio Banorte, CDMX 9:00 PM

​ 24 jun. México vs. Ganador Playoff UEFA D Estadio Banorte, CDMX 9:00 PM

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Historial entre México y Portugal

México nunca derrotó a Portugal en categoría absoluta, con un balance de tres derrotas y un empate, según DAZN y el historial de ESPN Deportes.

El antecedente más recordado es el de la Copa Confederaciones 2017, cuando igualaron 2-2 en fase de grupos y luego Portugal ganó 2-1 el partido por el tercer puesto.

Antes de eso, también se cruzaron en un amistoso en 2014 y en el Mundial de 2006, ambos con triunfo portugués por 1-0 y 2-1, respectivamente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.