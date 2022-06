La carta de Michelle Obama tras la decisión de la Corte sobre el aborto: “Tengo el corazón roto”

La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, dio un sentido mensaje tras conocerse la revocación de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto. Aseguró que su “corazón está roto” y que con esta decisión se pierde la posibilidad de que las personas decidan sobre su cuerpo. Su esposo, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se sumó con un mensaje en el mismo tono. Para él se trató de un “ataque a las libertades fundamentales de millones de estadounidenses”.

En su mensaje en diferentes redes sociales, como Twitter o Instagram, Michelle inició: “Tengo el corazón roto hoy. Tengo el corazón roto por las personas de este país que acaban de perder el derecho fundamental de hacer decisiones informadas sobre su propio cuerpo”. Resaltó que en épocas anteriores muchas mujeres perdieron la vida en abortos clandestinos y que ahora las generaciones nuevas tendrán ese mismo problema.

El mensaje de Michelle Obama sobre la decisión de la Corte Suprema

“Me rompe el corazón que ahora estemos destinados a aprender las dolorosas lecciones de una época anterior a que Roe se convirtiera en ley del país, una época en la que las mujeres corrían el riesgo de perder la vida al hacerse abortos ilegales. Eso es a lo que nuestras madres, abuelas y bisabuelas se enfrentaron y ahora vamos de nuevo”, añadió, a la vez que se cuestionó porque no se entiende de la historia. “Si no se aprende, uno está condenado a repetir los mismos errores (…) Esta terrorífica decisión tendrá consecuencias devastadoras”, agregó, para finalizar con una invitación a seguir adelante.

“Nuestros corazones están rotos hoy, pero mañana tendremos el coraje de seguir creando la justicia que América merece. Tenemos mucho que presionar y hablar. Sé que podemos hacer todo esto juntos”, finalizó.

El mensaje de Michelle Obama en redes sociales Michelle Obama/TWITTER

Barack Obama se pronuncia en contra de la decisión

Por su parte, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, dijo en su cuenta de Twitter que, con la revocación, la Corte Suprema revirtió 50 años de precedente histórico.

“Hoy, la Corte Suprema no solo revirtió casi 50 años de precedente histórico, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacando las libertades fundamentales de millones de estadounidenses”, escribió en redes sociales.

El mensaje de Barack Obama sobre la decisión de la Corte Suprema Twitter

La conservadora decisión sobre el aborto de la Corte Suprema

Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia histórica, conocida como Roe contra Wade, que garantizaba el derecho al aborto en el país desde 1973.

De esta manera, con una decisión respaldada por los jueces conservadores, de 6 votos a 3, se abre la posibilidad de que los estados que así lo decidan puedan volver ilegal el aborto. Por lo que se esperan nuevas prohibiciones.

Misuri, por ejemplo, se nombró como el primer estado en prohibir el aborto tras la decisión del alto tribunal. Y es que este caso dará lugar a batallas que dividirán a la nación en dos bandos, sobre todo en las zonas en las que hay más diversidad de opiniones. Algunos prevén que el fallo desencadenará batallas legales, como si los habitantes de un estado pueden viajar a otro a abortar o no.

A pesar de todo, la sentencia no fue una sorpresa, en mayo se filtró un documento sobre la decisión de los jueces. Lo que ocurrió este viernes significa que “la Constitución no confiere el derecho al aborto. La facultad de regularlo debe ser devuelta al pueblo a sus representantes electos”, de acuerdo con el texto que escribió el juez Samuel Alito.