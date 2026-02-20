“18 USC 111” en Estados Unidos: qué es y cómo lo usa el ICE para detener migrantes

Durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se multiplicaron y ocurrieron múltiples incidentes. En ese sentido, los agentes suelen utilizar la Sección 111 del Título 18 del Código de Estados Unidos, usualmente abreviado como “18 USC 111″ en inglés, para detener a migrantes y estadounidenses o bien cualquier persona que interfiera con los agentes federales.

El uso del 18 USC 111 que hace el ICE para detener a residentes durante operativos

De acuerdo con un informe de CNN, esta sección del Título 18 es uno de los recursos más utilizados por la agencia federal. En términos generales, sanciona las agresiones o amenazas a oficiales.

El ICE puede detener a migrantes y ciudadanos que considera que amenazan o agreden a los agentes ICE

Según el medio citado, en las áreas de Minneapolis, Chicago, Los Ángeles y Portland, ciudades donde se registraron las protestas más fuertes contra la agencia migratoria, los cargos por esta sección se multiplicaron por 12 de 2024 a 2025.

La medida busca disuadir interferencias tanto de migrantes como de ciudadanos estadounidenses.

Qué dice la Sección 111 del Título 18 del Código de EE.UU. que usa el ICE

El texto de la ley evidencia que se castiga a quien “agrede, resiste, se opone, impide, intimida o interfiere por la fuerza con cualquier persona designada en la sección 1114″ del título, que refiere a agentes y empleados federales en general, mientras realizan sus tareas.

Las sanciones son:

Cuando se considera que se cometió una “agresión simple” que viola esta sección del código, la persona puede ser sancionada con una multa o con pena de prisión de no más de un año.

Según el grado de la agresión, la ley impone condenas de hasta 20 años de prisión por amenazar o agredir a un agente del ICE Freepik

Cuando hay contacto físico del agresor con el oficial o se tiene la intención de cometer un delito, la pena máxima se eleva a ocho años de prisión .

del agresor con el oficial o se tiene la intención de cometer un delito, la pena máxima se eleva a . Si se utiliza un “arma mortal o peligrosa” o se causa una herida a un agente, la persona puede recibir hasta 20 años de cárcel.

De acuerdo con el sitio web del Departamento de Justicia de EE.UU., “la amenaza de uso de la fuerza” ya es suficiente para aplicar la ley. La evaluación inicial sobre la amenaza suele depender del criterio del agente en el lugar.

La mayoría de las detenciones del ICE bajo el 18 USC 111 no avanzan en la Justicia

Según el informe de CNN, a pesar de que ser uno de los recursos más usados por el ICE, la Sección 111 del Título 18 en general no suele prosperar en condenas.

En el caso de Minneapolis, docenas de personas fueron detenidas por este cargo y solo permanecieron arrestadas durante unas horas antes de ser liberadas.

Un escenario similar se presenta en Los Ángeles y Chicago, donde los pocos casos que llegaron a la instancia de juicio fueron desestimados.