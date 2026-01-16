Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección en Minneapolis: qué es, antecedentes y casos de uso históricos

Ante la situación en Minneapolis por la resistencia contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección. La norma permitiría al gobierno desplegar tropas federales para restablecer el orden en el estado. Aunque fue utilizada unas 30 veces, la última vez que se invocó fue hace más de 30 años.

Trump dijo que podría usar la Ley de Insurrección en Minnesota por la resistencia al ICE

El anuncio llegó a través de una publicación en redes sociales. Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos dijo que no dudará en usar el recurso si se presentan las condiciones para hacerlo.

El mensaje de Trump sobre la chance de usar la Ley de Insurrección en Minnesota Captura

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la norma ni impiden que los agitadores profesionales e insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, quienes solo intentan hacer su trabajo, invocaré la Ley de Insurrección, como muchos presidentes hicieron antes que yo, y pondré fin a la farsa en lo que alguna vez fue un gran estado", escribió.

La legislación permitiría que el gobierno de EE.UU. despliegue tropas en Minnesota para contener lo que califica como una insurrección.

Trump dijo que invocará la Ley de Insurrección si no cesan los ataques a agentes del ICE en Minnesota SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Qué es la Ley de Insurrección: Trump amenazó con invocarla en Minnesota

La norma está contenida en las secciones 251 a 255 del Título 10 del Código de Estados Unidos. Cada una de ellas establece lo siguiente:

Sección 251 : en caso de una insurrección en cualquier estado contra su propio gobierno, el presidente puede intervenir con el envío de fuerzas armadas para suprimirla. Este apartado requiere el pedido de la legislatura estatal , o del gobernador en su defecto, para habilitar la acción federal.

: en caso de una contra su propio gobierno, para suprimirla. Este apartado , o del gobernador en su defecto, para habilitar la acción federal. Sección 252 : el presidente puede usar la milicia y las fuerzas armadas cuando considere que obstrucciones ilegales, asambleas o rebeliones contra la autoridad de EE.UU. impiden la ejecución de las leyes federales . Esta sección justifica la intervención para el cumplimiento de las normas.

: el presidente cuando considere que contra la autoridad de EE.UU. . Esta sección justifica la intervención para el cumplimiento de las normas. Sección 253 : la autoridad de EE.UU. tiene la obligación de tomar medidas para suprimir insurrecciones o violencia doméstica que impidan la ejecución de las leyes estatales y federales. Aunque parece similar al ítem anterior, este refiere a cuando una clase de personas es privada de un derecho constitucional y las autoridades estatales no pueden o se niegan a protegerla .

: la autoridad de EE.UU. tiene la obligación de tomar medidas para que impidan la ejecución de las leyes estatales y federales. Aunque parece similar al ítem anterior, este refiere a cuando una y las . Sección 254 : establece la necesidad de que el presidente emita una proclama cuando considere que hay una insurrección y deba intervenir en un estado.

: establece la necesidad de que el cuando considere que hay una insurrección y deba intervenir en un estado. Sección 255: considera a Guam y las Islas Vírgenes como estados para los efectos de este marco legal.

Según el Brennan Center, la Ley de Insurrección es un conjunto de estatutos y regulaciones aprobadas por el Congreso entre 1792 y 1871. En la práctica, funciona como la excepción principal para la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de personal militar para hacer cumplir las normas civiles.

Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota Ryan Sun - FR172110 AP

Quiénes y cuándo invocaron la Ley de Insurrección que Trump analiza usar en Minnesota

De acuerdo con una recopilación que realizó USA Today, este recurso legal fue utilizado formalmente 30 veces a lo largo de 234 años. Los presidentes que la invocaron fueron: