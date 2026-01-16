LA NACION

Revés para Trump: nueva encuesta revela qué piensan en EE.UU. sobre una posible acción militar en Groenlandia

Un sondeo evaluó la opinión de más de 1600 ciudadanos sobre la posibilidad de intervenir militarmente o intentar comprar la isla

Qué dice la nueva encuesta sobre la posible intervención de Trump en Groenlandia
En medio del debate público sobre la posibilidad de que Estados Unidos desarrolle una acción militar o negocie para comprar Groenlandia, una encuesta midió el nivel de apoyo que tendría cualquiera de estas medidas. El sondeo arrojó desaprobación para ambas ideas, especialmente para la que menciona el uso de la fuerza. También se evaluó la imagen del presidente Donald Trump en general.

Casi 7 de cada 10 estadounidenses rechazan una intervención militar en Groenlandia

Los datos se desprenden de una encuesta que realizaron You Gov y The Economist. Tuvo la participación de 1602 ciudadanos estadounidenses y se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de enero.

La posible intervención de Trump en Groenlandia tuvo una amplia desaprobación
Allí, se evaluó tanto la aprobación general de la gestión republicana como distintos focos de política exterior. En el caso de Groenlandia, se preguntó tanto por la visión de los norteamericanos sobre la isla como por posibles acciones de EE.UU. El sondeo arrojó los siguientes porcentajes:

  • 68% de los consultados se opuso a invadir o tomar el control de Groenlandia por la fuerza y el 8% lo apoyaría.
  • El rechazo es grande también entre republicanos. El estudio dividió según a quién votó cada encuestado en las elecciones presidenciales de 2024. El 51% de los votantes de Trump se opuso a la intervención militar.
  • 64% mostró su desacuerdo con la compra de Groenlandia o el incentivo económico a los habitantes para quedar bajo control de EE.UU., y el 13% apoyó la idea. En este caso, hay una mayor aprobación de republicanos que en el despliegue de tropas.
  • En cuanto a las opiniones sobre la relación con Groenlandia, hubo un 61% de percepción favorable, compuesto por un 35% que consideró a la isla como “amigable” y un 26% que la vio como un aliado.
  • Por su parte, el 30% manifestó no tener una opinión definida y el 9% lo vio como poco amigable o enemigo.
Un 68% de los encuestados rechazó la intervención de Estados Unidos en Groenlandia
Más de la mitad de los encuestados desaprueba la gestión de Trump como presidente

La misma encuesta que recopiló lo que piensan 1602 estadounidenses sobre Groenlandia consultó también por las opiniones generales del trabajo de Trump al frente del gobierno. A casi un año del comienzo de su segundo mandato, hay una mayoría que lo desaprueba.

Según los números del sondeo, el 54% desaprueba la labor de Trump y el 40% la aprueba. El descontento quedó aún más marcado cuando se consultó de manera más general y no se incluyó el nombre del presidente en la pregunta.

El 54% de los encuestados desaprobó la labor de Trump en el gobierno estadounidense
Dentro del apartado sobre la dirección del país, el 61% de los encuestados consideró que EE.UU. va por el camino equivocado.

Otra encuesta también dice que la mayoría desaprueba la gestión de Trump en EE.UU.

En línea con lo que marcó la mencionada encuesta, una encuesta del National Opinion Research Center at the University of Chicago y AP reveló que casi seis de cada diez catalogaron negativamente la gestión del republicano.

De los 1203 ciudadanos que participaron, el 59% dijo que desaprueba lo hecho hasta ahora por Trump al frente del gobierno, mientras que el 40% opinó que lo aprueba.

