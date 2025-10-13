Cómo pedir una exención de la tarifa de migración, según Uscis
Los migrantes pueden solicitar la exención si cumplen con determinados criterios
Los formularios para acceder a trámites migratorios tienen distintos precios establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Para solicitar una exención, los migrantes deben cumplir con ciertos requisitos y presentar el formulario I-912 de exención de tarifa.
Quiénes son elegibles para pedir una exención ante Uscis
En su sitio web oficial, la agencia gubernamental señala que los criterios de elegibilidad para solicitar una exención de tarifas se basan en la incapacidad de pago, para lo que tiene en cuenta diversos factores.
Las exenciones están disponibles para quien cumple con alguno estos puntos:
- Recibe prestaciones públicas sujetas a la comprobación de recursos
- Percibe ingresos iguales o inferiores al 150 por ciento del Índice Federal de Pobreza
- Logra demostrar que tiene dificultades económicas
Paso a paso para solicitar una exención de tarifa
Para presentar el formulario correspondiente y solicitar una exención de tarifa es necesario que el peticionario ingrese al sitio web y adjunte los documentos que demuestran que tiene dificultades económicas o que no puede abonar el dinero que requiere el trámite.
Asimismo, tiene que presentar junto con el formulario de exención de tarifas la solicitud del trámite que desea realizar.
Trámites migratorios que pueden estar exentos de tarifas
De acuerdo con el sitio web oficial de la agencia, los migrantes pueden solicitar exenciones de tarifas para varios formularios, como:
- Formulario I-90, solicitud para remplazar la green card.
- Formulario I-129, petición de trabajador no inmigrante.
- Formulario I-129CW, petición para un trabajador transicional no inmigrante.
- Formulario I-131, solicitud de documento de viaje, pero solo si solicita el permiso humanitario
- Formulario I-191, solicitud de ayuda bajo la antigua sección 212(c) de la Ley de Inmigración y Nacional (INA)
- Formulario I-192, solicitud de permiso adelantado para ingresar como no inmigrante
- Formulario I-193, solicitud de exención de pasaporte y/o visa
- Formulario I-290B, notificación de apelación o moción.
- Formulario I-485, solicitud para registrar la residencia permanente o ajustar estatus.
- Formulario I-539, solicitud para extender/cambiar el estatus de no inmigrante
- Inversionista de CNMI.
- Formulario I-601, solicitud de exención de causales de inadmisibilidad
- Formulario I-694, notificación de apelación de decisión bajo las secciones 210 o 245ª de la INA
- Formulario I-751, petición para cancelar las condiciones sobre residencia
- Formulario I-765, solicitud de autorización de empleo
- Formulario I-817, solicitud de beneficios de unidad familiar
- Formulario I-821, solicitud de estatus de protección temporal
- Formulario I-881, solicitud de suspensión de deportación.
- Formulario N-300, solicitud para presentar una declaración de intención, entre otros.
Las tarifas reducidas para los formularios de Uscis
La agencia encargada de procesar los trámites migratorios explica en el mismo apartado que impone un descuento de US$50 a todos los formularios que se puedan presentar en línea, excepto en ciertas circunstancias, como cuando la tarifa del formulario ya se ofrece con un descuento sustancial o la ley prohíbe cobrar una tarifa de nivel de recuperación de costos total.
Además, los migrantes que buscan un ajuste de estatus pagarán US$260, cifra que corresponde a la mitad de la tarifa estándar para el formulario de Autorización de Empleo.
