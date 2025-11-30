Además de la deportación: el principal temor de los latinos en EE.UU. bajo la administración de Trump

Las deportaciones ordenadas por Donald Trump y las redadas migratorias a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sembraron temor en la población extranjera el territorio norteamericano. Pero, además de la detención y la expulsión, los latinos en Estados Unidos tienen otra preocupación principal durante el segundo mandato del republicano.

Latinos en EE.UU.: el principal temor en la era de Trump, además de la deportación

La población latina en Estados Unidos se duplicó en el año 2024 desde el 2000, con 68 millones de personas. En el segundo mandato de Trump, el 78% opinó que sus políticas perjudican a los hispanos, mientras que el 71% consideró que se excedió con las deportaciones. Pero, además, el 63% calificó como negativa la situación económica.

La percepción negativa sobre la administración de Trump entre los latinos disminuye y destaca una preocupación más allá de la situación migratoria PETE MAROVICH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una encuesta de Pew Research Center publicada el lunes 24 de noviembre reveló que la mayoría de los hispanos siente un empeoramiento en su situación en EE.UU., lo que simbolizó un precedente en los análisis del sitio en casi dos décadas.

El informe evaluó la percepción sobre las políticas económicas de Trump, entre las que se encontraron la implementación de la One Big Beautiful Bill Act y los aranceles a otros países.

Si bien gran parte de esta comunidad experimentó un aumento en el ingreso familiar promedio y una disminución de la tasa de pobreza entre 2023 y 2024, según el sitio, el 63% percibió su situación económica como regular o mala. El 37% restante la calificó como excelente o buena.

Además, uno de cada tres ciudadanos latinos en EE.UU. encontró dificultades para pagar los servicios, en el último año, de:

Alimentación : el 35%.

: el 35%. Atención médica : el 30%.

: el 30%. Alquiler o hipoteca de vivienda: el 30%.

La mayoría de los latinos tuvo problemas para pagar las cuentas en el último año en EE.UU. Freepik

Qué esperan los latinos en EE.UU. de la situación económica para 2026

La Encuesta Nacional de Latinos fue realizada en octubre de 2025 con 8046 adultos, de los cuales 4923 son de origen latino. En medio del panorama negativo y de incertidumbre, el 50% de los hispanos espera que su situación económica mejore el próximo año, según el sondeo.

En tanto, el 36% indicó que logró reunir ahorros para el futuro, mientras que el 25% percibió un incremento salarial en su trabajo actual.

Por otra parte, el 49% consideró que la economía nacional empeorará en 2026 y otro 23% señaló que las condiciones de ese ámbito se mantendrán equiparables a las actuales.

Trump incrementó el control migratorio en EE.UU. durante su segundo mandato Archivo

Cómo afectan las políticas migratorias de Trump a los latinos en EE.UU.

Con respecto a las medidas en torno a la inmigración del republicano, el 78% de los encuestados las calificó de forma perjudicial. En tanto, señalaron que impactaron en su vida cotidiana:

Modificaron sus actividades diarias por temor a ser intervenido por las autoridades federales sobre su estatus legal: el 19%.

por temor a ser intervenido por las autoridades federales sobre su estatus legal: el 19%. Portan documentación que acredite el estatus migratorio en todo momento: el 11%.

A su vez, los latinos encuestados resaltaron que la presidencia de Trump modificó su sentimiento de pertenencia en el territorio norteamericano: el 55% dijo que sintió preocupación sobre su lugar en ese país.