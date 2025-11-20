Revés para Trump: el apoyo de los latinos se desploma y las encuestas lo demuestran en números

Distintas encuestas entre latinos registraron números que muestran un deterioro en la imagen del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. En su evolución, tanto desde las elecciones de 2024 como a partir del comienzo de su segundo mandato, el presidente perdió apoyo en ese sector de la población. Aunque la caída expuesta corresponde al respaldo sobre su gestión en general, su agresiva política migratoria aparece entre los puntos más cuestionados por este sector.

Trump perdió más de 30 puntos de apoyo entre latinos desde que comenzó su mandato

De acuerdo con un análisis que realizó el jefe de datos de CNN, Harry Enten, la caída del republicano en este sector de la población se mantiene al comparar tanto con las elecciones del 2024 como con el inicio de su gestión.

Para analizar con mayor detalle los datos, el experto observó los índices del mandatario estadounidense entre la comunidad hispana:

La aprobación neta del republicano en general y la visión sobre su gestión entre latinos es de 34 puntos porcentuales negativos , cuando a inicios de febrero era de apenas -2.

en general y la visión sobre su gestión entre latinos es de , cuando a inicios de febrero era de apenas -2. En la percepción sobre el manejo de la inmigración, el republicano estaba casi en un empate técnico con Kamala Harris antes de las elecciones de 2024, con un saldo de dos puntos a favor de la demócrata. Hoy, la imagen de Trump en esta materia alcanza los 38 puntos negativos.

El desplome de la imagen de Trump entre latinos también se vio en las recientes elecciones estatales

Además de los índices de aprobación del presidente, Enten también tomó en cuenta cómo fue la evolución del voto en las elecciones de Nueva Jersey y Virginia. Para eso, el analista tomó los condados con mayor concentración de latinos en ambos estados y comparó los porcentajes con las elecciones de 2024.

A partir de la evaluación de esos datos, llegó a la conclusión de que la tendencia negativa para Trump se mantuvo en ambos casos:

Nueva Jersey : el condado de Union City mostró 52 puntos más de apoyo a Mikie Sherrill que los que tuvo Harris en 2024.

: el condado de Union City mostró que los que tuvo Harris en 2024. Virginia: Manassas Park tuvo un aumento de votos de 22 puntos en favor de Abigail Spanberger en comparación con la candidata demócrata a la presidencia.

Enten sostuvo que la caída de Trump entre latinos se vio con el porcentaje de votos de Mikie Sherrill en Nueva Jersey Associated Press

A su vez, Enten advirtió que esto puede sostenerse de cara a las elecciones intermedias de 2026. En particular, se refirió al caso de Texas, estado que redefinió su mapa congresional, y dijo que “podría no resultar de la manera que republicanos y Trump esperan”.

Encuestas: Trump cae fuerte en aprobación por inflación y política económica

Según otro análisis de Enten en CNN, los sondeos muestran una caída de la imagen del republicano en lo que respecta a sus políticas contra el aumento de precios.

Además de entre latinos, la imagen de Trump también cae en el manejo de la inflación Evan Vucci - AP

En octubre de 2024, la visión de los estadounidenses sobre las capacidades para manejar la inflación le daban a Trump un saldo positivo de nueve puntos contra su rival demócrata. Hoy, la situación es diferente.

De acuerdo a los sondeos, el presidente de Estados Unidos tiene un índice de aprobación neta negativo en lo que respecta al tema, concretamente de 26 puntos porcentuales.