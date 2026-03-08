Adiós Kristi Noem: deportaciones masivas de migrantes del DHS y la duda que divide a los republicanos

Kristi Noem, funcionaria estadounidense y exgobernadora de Dakota del Sur, fue destituida de su cargo como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el pasado 5 de marzo. El presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió nominar como reemplazo a Markwayne Mullin, por lo que los propios republicanos tienen dudas sobre cómo se implementarán las políticas migratorias.

Cómo fue la gestión de Kristi Noem como secretaria del DHS

Según los especialistas, el mandato de 13 meses de Noem en el DHS se caracterizó por una “puesta en escena”.

De acuerdo con un análisis presentado por The Guardian, la exgobernadora de Dakota del Sur priorizó tácticas visuales como patrullar la frontera a caballo, producir videos de advertencia frente a detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) o exhibir centros de detención como “Alligator Alcatraz” en Florida.

“Antes que nada, no venga a nuestro país ilegalmente. Será deportado y procesado. Pero sepa que este centro es una de las herramientas que usaremos si comete delitos contra el pueblo estadounidense”, comunicaba la secretaria durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en marzo del año pasado.

El senador republicano Thom Tillis criticó este enfoque, al sugerir que la “forma teatral” en que Noem ejecutaba las deportaciones estaba haciendo que el pueblo estadounidense comenzara a ver la práctica como algo incorrecto.

Legisladores consideraron que los métodos de Noem eran contraproducentes con la política migratoria de Trump Mariam Zuhaib - AP

“Estamos empezando a convencer al pueblo estadounidense de que deportar gente está mal”, dijo el senador saliente Thom Tillis, de Carolina del Norte, en una audiencia del Congreso sobre el mandato de Noem.

“Es todo lo contrario. La forma en que están deportándolos está mal”, agregó.

El punto de quiebre de su administración fue la Operación Metro Surge en Minneapolis, donde agentes de la Patrulla Fronteriza mataron a dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti.

Estos hechos provocaron protestas masivas organizadas por grupos como el Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota (Mirac), que solicitaban el despido de Noem.

“Si ellos no ceden, ¡nosotros tampoco! Debemos contraatacar mientras la administración Trump intensifica sus ataques contra las personas con estatus irregular y el movimiento por los derechos de los inmigrantes. Hacemos un llamado a todas las ciudades afiliadas a organizar una acción AHORA para condenar este asesinato y los ataques a nuestros barrios”, dijo la organización en una carta conjunta con otras ONGs sobre las protestas.

Organizaciones sin fines de lucro iniciaron protestas por el asesinato de Renée Good y Alex Pretti Instagram/@miracmn

Noem también enfrentó críticas por intentar desmantelar el FEMA, al imponer controles burocráticos (como exigir su firma personal para contratos de más de US$100 mil) que retrasaron la ayuda en desastres naturales en Texas y otras regiones.

No obstante, el DHS bajo Noem reportó cifras récord de deportaciones, al afirmar que más de 2,5 millones de personas abandonaron el país (605 mil deportaciones y 1,9 millones de salidas voluntarias) durante 2025.

“Los inmigrantes indocumentados están escuchando nuestro mensaje de que se vayan ya. Saben que si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, dijo la exsubsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado.

Expectativas sobre Markwayne Mullin

La nominación de Mullin, actual senador por Oklahoma y exluchador de MMA, sugiere una continuación de las políticas migratorias de Noem.

De acuerdo con The Washington Post, analistas y funcionarios coinciden en que la política migratoria no cambiará de manera significativa, ya que esta sigue siendo dirigida por Stephen Miller desde la Casa Blanca.

Asimismo, se espera que Mullin trabaje de forma más coordinada con el “zar de la frontera”, Tom Homan.

No obstante, a diferencia de Noem, el senador habría sugerido que el DHS podría trasladar sus operaciones de cumplimiento a zonas del país donde los residentes apoyen más la agenda del presidente, para evitar los conflictos públicos vistos en Minneapolis.