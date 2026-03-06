Adiós Kristi Noem: qué necesita Markwayne Mullin para quedar confirmado como jefe del DHS

Luego del anuncio de Donald Trump sobre el cambio en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se conoció la salida de la entonces titular Kristi Noem y la nominación de Markwayne Mullin para el cargo de secretario. A pesar de que el presidente confirmó al actual senador, todavía se debe completar un proceso legislativo.

Mullin necesita aprobación del Senado para asumir su puesto a cargo del DHS

En el mensaje de Truth Social donde anunció la novedad, Trump aseguró que el actual senador por Oklahoma “se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU.” el próximo 31 de marzo, misma fecha en la que Noem abandonará el cargo.

El mensaje de Trump sobre la destitución de Kristi Noem y el nombramiento de Markwayne Mullin al mando del DHS @realDonaldTrump

Sin embargo, debe recibir la aprobación del Senado antes, según CNN. Dado que una designación para el puesto requiere una votación de la Cámara Alta para quedar confirmada, los legisladores tendrán la última palabra.

En caso de que finalmente no se logre el visto bueno de los senadores antes del 31 de marzo, debería asumir un secretario interino hasta que se consiga la designación formal. Sin embargo, la administración Trump confía en que se logrará el nombramiento en el plazo acordado.

El método para que Mullin sea nombrado como secretario de Seguridad Nacional sin el Senado

De acuerdo con Thomas Berry, director del Cato Institute del Centro de Estudios Constitucionales Robert A. Levy, existe una segunda vía. En diálogo con el medio citado, el experto detalló que el senador podría aspirar a ser nombrado como secretario interino para asumir antes de obtener la aprobación legislativa.

A pesar del apoyo de Trump, Mullin aún requiere el apoyo del Senado para ser nombrado como secretario de Seguridad Nacional Instagram/@markwaynemullin

Sin embargo, es necesario que quien sea designado para esa función ya tenga un cargo ejecutivo. Dado que Mullin forma parte del Senado, no cumpliría con esa condición.

Lo que podría hacer el legislador es renunciar a su banca en el Senado y que Trump lo nombre en un cargo ejecutivo, para luego designarlo como secretario interino del DHS.

Aunque es una posibilidad, Berry aseguró que esa maniobra podría enfrentar impugnaciones judiciales, ya que en el pasado prosperaron demandas contra movimientos similares.

En caso de que el 31 de marzo no haya nadie designado tras la renuncia de Noem, el subsecretario se haría cargo del DHS de manera interina.

La crítica de JB Pritzker para Kristi Noem ante su destitución del DHS

La nominación de Mullin para el DHS conseguiría la aprobación fácilmente en el Senado

Formalmente, Trump todavía no envió el nombramiento para que sea tratado por la Cámara Alta. A pesar de eso, el senador por Oklahoma no enfrentaría mayores inconvenientes para ser confirmado como secretario de Seguridad Nacional.

Según Politico, el nombre de Mullin genera un consenso total entre republicanos e incluso ya algunos legisladores demócratas manifestaron abiertamente que votarían a favor de su nombramiento.

El cambio de rumbo fue celebrado por varios de los senadores oficialistas, que pedían la salida de Noem desde la muerte de Alex Pretti en los operativos de Minnesota. John Thune, líder del bloque, aseguró que buscará acelerar el proceso de confirmación.

En su momento, Noem había obtenido una votación favorable de 59-34 en el Senado para quedar al mando del DHS. Sin embargo, las polémicas en operativos migratorios desgastaron su confianza.