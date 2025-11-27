Advertencia para los latinos que usan WhatsApp: la estafa silenciosa en EE.UU. con descuentos, sorteos y tiendas falsas

El Instituto de Democracia Digital de las Américas (DDIA, por sus siglas en inglés) publicó un análisis sobre las estafas y fraudes comerciales que circulan dentro de los grupos de WhatsApp de la comunidad hispana en Estados Unidos. El estudio concluye que el servicio de mensajería se convirtió en un vector primario de actividad maliciosa.

Punto por punto: cómo funcionan las estafas silenciosas desde WhatsApp

El estudio identificó la Explotación de Emociones como una de las estrategias utilizada para estafar a la comunidad latina en EE.UU. Desde este punto, los estafadores recurren a tácticas de ingeniería social diseñadas para explotar emociones humanas, como el deseo de ahorrar dinero, pagar menos o “conseguir una buena oferta”.

El deseo de ahorrar dinero, pagar menos o “conseguir una buena oferta” son las emociones utilizadas por los estafadores en los grupos de WhatsApp Freepik

En primer lugar, los estafadores utilizan nombres de marcas populares como para atraer a las víctimas con promesas de “cajas misteriosas” a cambio de completar formularios o encuestas. El objetivo principal de este método es la recopilación de datos para futuros intentos de fraude, más que obtener un pago inmediato.

La segunda alternativa es mediante la creación de tiendas de comercio electrónico y anuncios a través de la aplicación de mensajería. Los estafadores se encargan de reciclar videos de negocios reales o testimonios falsos para generar credibilidad.

Cómo los estafadores atraen a los usuarios por teléfono

El DDIA presentó tres tácticas que utilizan los estafadores para atraer a sus posibles víctimas por medio de WhatsApp:

Ofertas de Smartphones e internet barato : se promueven ofertas sospechosas de “teléfonos de próxima generación” (como el iPhone 17 Pro Max y el Samsung S25 Ultra) y planes de internet ultra-económicos.

: se promueven ofertas sospechosas de (como el iPhone 17 Pro Max y el Samsung S25 Ultra) y planes de internet ultra-económicos. Descuentos engañosos : utilizan grupos públicos para promover la compra de productos con grandes descuentos (a menudo 50% del precio total). Detrás de estas ofertas hay tácticas conocidas como el uso de tarjetas de crédito robadas/clonadas o el robo de datos personales y de pago de las víctimas.

: utilizan grupos públicos para promover la compra de productos con grandes descuentos (a menudo 50% del precio total). Detrás de estas ofertas hay tácticas conocidas como el uso de tarjetas de crédito robadas/clonadas o el robo de datos personales y de pago de las víctimas. Imitación de Marcas: las marcas de retail y de consumo con amplio reconocimiento son suplantadas con frecuencia.

Además de estas tácticas, se detectaron las conocidas “estafas de recuperación”, que consisten en servicios fraudulentos que prometen recuperar fondos a víctimas que hayan perdido dinero al cobrarles una tarifa por adelantado.

La advertencia del estudio a la comunidad latina con respecto a las estafas en EE.UU.

El análisis confirma la aceleración rápida y consistente de las actividades de estada. En los primeros diez meses de este año, se publicaron 43 verificaciones de hechos relacionadas con estafas. Esto representa un promedio de cuatro al mes o aproximadamente una por semana.

“Este drástico aumento subraya la rapidez con la que evolucionan las estafas y destaca la urgente necesidad de fortalecer la protección del consumidor y las iniciativas de alfabetización digital adaptadas a las comunidades hispanohablantes”, reveló el estudio.