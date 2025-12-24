Ajuste de estatus: qué documentos deben llevar los migrantes con proceso en curso si viajan fuera de EE.UU.

El ajuste de estatus es el trámite utilizado para conseguir la residencia permanente en EE.UU. El proceso puede llevar varios meses, por lo que si el migrante necesita viajar deberá conocer los documentos necesarios para salir fuera y regresar con un proceso en curso, sin afectar el beneficio final.

Migrantes: qué llevar si viaja fuera del país con un caso en curso

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que debido a los recientes cambios en la ley de inmigración, viajar fuera de Estados Unidos “puede tener graves consecuencias para los extranjeros que estén en proceso de ajustar su estatus migratorio o solicitar una visa de inmigrante”.

El tipo de documento que se necesita varía según el estatus migratorio o si tiene una solicitud de beneficio pendiente CBP - CBP

Indica que al regresar, estos extranjeros podrían ser declarados inadmisibles, sus solicitudes podrían ser denegadas, o ambas cosas, por lo que es importante que obtenga la documentación adecuada antes de salir.

El advance parole es un permiso anticipado que se utiliza con mayor frecuencia cuando alguien tiene un caso pendiente, con:

El Formulario I-485 , Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus. Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Deportación.

Ajuste de estatus pendiente: el documento indispensable para regresar a EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que, en general, si una persona solicita un ajuste de estatus, para obtener la residencia permanente, y sale de EE.UU. sin la documentación de viaje adecuada, es posible que no se le permita volver a ingresar cuando regrese.

Incluso si se le permite reingresar, existe la posibilidad de que se determine que ha abandonado la solicitud pendiente, y en consecuencia, perderá la oportunidad de obtener la green card.

Advierten que viajar fuera de Estados Unidos puede tener graves consecuencias para los extranjeros que estén en proceso de ajustar su estatus migratorio Freepik

El Formulario I-131 es el documento indispensable que se debe presentar antes de salir de EE.UU. Se trata de un permiso adelantado de viaje, que permite regresar legalmente.

La regla de Uscis para otros migrantes con casos pendientes que salen del país

Además del ajuste de estatus, otros procesos en curso se pueden ver afectados al salir de Estados Unidos sin el permiso y los documentos apropiados.

En ese sentido, el Uscis indica que los solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) con un Formulario I-131 aprobado y una solicitud inicial con el I-821 todavía en trámite, recibirán también un Formulario I-512L.

Y advierten que si la solicitud inicial de TPS pendiente, se deben tomar en cuenta ciertos riesgos al salir de Estados Unidos, ya que al no estar presente en el país es posible perder avisos de evidencia u otras notificaciones importantes o que se deniegue el beneficio.

Los extranjeros que tienen solicitudes pendientes para ciertos beneficios de inmigración necesitan un permiso anticipado para volver a ingresar a los EE.UU. Freepik - Freepik

Para quienes presentaron el Formulario I-539, Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante, indica que generalmente se considera que ha abandonado el proceso si se sale de Estados Unidos antes de que la agencia tome una decisión, aunque existen algunas excepciones.

“Tener un documento de permiso adelantado no evita el abandono de la solicitud de cambio de estatus. Cuando regrese a Estados Unidos, es probable que le denieguen la admisión si su estatus actual ha expirado”, añade el Uscis.