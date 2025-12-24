Ajuste de estatus: qué documentos deben llevar los migrantes con proceso en curso si viajan fuera de EE.UU.
Los solicitantes de la residencia permanente y otros beneficios migratorios, podrían tener graves consecuencias al no tramitar los permisos necesarios para salir del país
- 3 minutos de lectura'
El ajuste de estatus es el trámite utilizado para conseguir la residencia permanente en EE.UU. El proceso puede llevar varios meses, por lo que si el migrante necesita viajar deberá conocer los documentos necesarios para salir fuera y regresar con un proceso en curso, sin afectar el beneficio final.
Migrantes: qué llevar si viaja fuera del país con un caso en curso
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que debido a los recientes cambios en la ley de inmigración, viajar fuera de Estados Unidos “puede tener graves consecuencias para los extranjeros que estén en proceso de ajustar su estatus migratorio o solicitar una visa de inmigrante”.
Indica que al regresar, estos extranjeros podrían ser declarados inadmisibles, sus solicitudes podrían ser denegadas, o ambas cosas, por lo que es importante que obtenga la documentación adecuada antes de salir.
El advance parole es un permiso anticipado que se utiliza con mayor frecuencia cuando alguien tiene un caso pendiente, con:
- El Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.
- Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Deportación.
Ajuste de estatus pendiente: el documento indispensable para regresar a EE.UU.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que, en general, si una persona solicita un ajuste de estatus, para obtener la residencia permanente, y sale de EE.UU. sin la documentación de viaje adecuada, es posible que no se le permita volver a ingresar cuando regrese.
Incluso si se le permite reingresar, existe la posibilidad de que se determine que ha abandonado la solicitud pendiente, y en consecuencia, perderá la oportunidad de obtener la green card.
El Formulario I-131 es el documento indispensable que se debe presentar antes de salir de EE.UU. Se trata de un permiso adelantado de viaje, que permite regresar legalmente.
La regla de Uscis para otros migrantes con casos pendientes que salen del país
Además del ajuste de estatus, otros procesos en curso se pueden ver afectados al salir de Estados Unidos sin el permiso y los documentos apropiados.
En ese sentido, el Uscis indica que los solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) con un Formulario I-131 aprobado y una solicitud inicial con el I-821 todavía en trámite, recibirán también un Formulario I-512L.
Y advierten que si la solicitud inicial de TPS pendiente, se deben tomar en cuenta ciertos riesgos al salir de Estados Unidos, ya que al no estar presente en el país es posible perder avisos de evidencia u otras notificaciones importantes o que se deniegue el beneficio.
Para quienes presentaron el Formulario I-539, Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante, indica que generalmente se considera que ha abandonado el proceso si se sale de Estados Unidos antes de que la agencia tome una decisión, aunque existen algunas excepciones.
“Tener un documento de permiso adelantado no evita el abandono de la solicitud de cambio de estatus. Cuando regrese a Estados Unidos, es probable que le denieguen la admisión si su estatus actual ha expirado”, añade el Uscis.
Otras noticias de Trámites de EE.UU.
Juramento. ¿Pueden cancelar tu ceremonia de naturalización en EE.UU. aunque ya esté aprobado el trámite?
Para tener en cuenta. Malas noticias para los guatemaltecos: consulado de California revela qué días estará cerrado en diciembre 2025
Con aumentos. Seguro Social en Nueva Jersey: calendario y de cuánto será el pago en enero 2026
- 1
Costantini pone un pie en la Patagonia con un megaproyecto de más de US$250 millones
- 2
La jubilada y el monotributista ligados a la AFA adquirieron la mansión con helipuerto en un precio irrisorio
- 3
Influenza A (H3N2) en la Argentina: el Ministerio de Salud recomienda el uso de un antiviral
- 4
Militantes de los movimientos sociales activaron una nueva protesta en otro municipio de La Cámpora