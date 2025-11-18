Cuáles son los riesgos del advance parole para los inmigrantes que viven en EE.UU. en 2025

El advance parole permite a ciertos inmigrantes salir temporalmente de EE.UU. sin abandonar sus solicitudes de beneficios ni poner en peligro su caso. Sin embargo, existen riesgos que deben tomar en cuenta si van a solicitar el permiso de viaje adelantado.

¿Qué es el advance parole en EE.UU.?

Los extranjeros que tienen solicitudes pendientes para ciertos beneficios migratorios necesitan un permiso anticipado de reingreso, conocido como advance parole para volver a entrar a Estados Unidos después de viajar.

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza tienen la discreción de permitir o negar el reingreso de personas que salen bajo el permiso de advance parole X (@CBP)

La solicitud se hace a través del Formulario I-131, que se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en su sitio web.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que pueden pedir el permiso quienes:

Presenten una solicitud de ajuste de estatus , pero no hayan recibido una decisión del Uscis.

, pero no hayan recibido una decisión del Uscis. Posean la condición de refugiado o asilado y tengan la intención de salir temporalmente para solicitar una visa de inmigrante estadounidense en Canadá.

y tengan la intención de salir temporalmente para solicitar una visa de inmigrante estadounidense en Canadá. Un extranjero pendiente de beneficio con un motivo personal urgente o una razón legítima para viajar temporalmente fuera de Estados Unidos.

Los riesgos del advance parole para los inmigrantes

La CBP también advierte que se debe tener en cuenta que el permiso “no garantiza la admisión a Estados Unidos”, ya que los extranjeros con advance parole siguen sujetos al proceso de inspección en el puerto de entrada.

Los extranjeros que tienen solicitudes pendientes para ciertos beneficios migratorios necesitan un Permiso Anticipado de Reingreso para volver a entrar a Estados Unidos Freepik

Por su parte, el Uscis destaca que la admisión o la otorgación del permiso en Estados Unidos no están garantizadas, incluso si tiene los documentos apropiados.

“Usted aún está sujeto a una inspección o examinación de inmigración en un puerto de entrada para determinar si puede ser admitido o recibir permiso de permanencia temporal en Estados Unidos y si es elegible para el estatus de inmigración que desea obtener”, indica la agencia.

¿Qué pasa con el advance parole para el TPS, DACA y la green card?

El organismo también explica que pueden rechazar o denegar el beneficio a aquellos con una solicitud pendiente para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que salen del país norteamericano sin primero obtener un permiso adelantado, y no podrán reingresar.

Además, señala que si todavía se está en proceso de adjudicar la solicitud, y el peticionario sale de Estados Unidos, podría perderse notificaciones importantes, como solicitudes de evidencia adicional y, al no responderlas, existe la posibilidad de denegar la protección.

Los extranjeros con advance parole siguen sujetos al proceso de inspección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Facebook U.S. Customs and Border Protection

Con respecto a la Consideración de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el Uscis señala que los beneficiarios que salen de Estados Unidos sin haber obtenido primero un advance parole, “corren un riesgo significativo de no poder reingresar”.

Para los solicitantes de la residencia permanente, indica que en general, si solicitan un ajuste de estatus y salen de Estados Unidos sin la documentación de viaje adecuada, es posible que no se le permita volver a ingresar al país norteamericano cuando regresen.

La agencia añade: “Incluso si se le permite reingresar, es posible que se determine que ha abandonado su solicitud pendiente de ajuste de estatus”, lo que derivaría en la denegación de la green card.