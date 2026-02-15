Alerta deudores: migración EE.UU. y CBP cruzarán datos para quitarles el pasaporte a los morosos

El gobierno de Estados Unidos se prepara para endurecer un mecanismo legal que existe desde hace décadas, pero que hasta ahora se aplicaba de forma limitada: la sanción a los padres que adeudan la manutención de sus hijos. El castigo implicará la pérdida del pasaporte, pero la novedad también está en la manera en que las autoridades detectarán a los morosos, a partir de un intercambio automatizado de información entre agencias federales.

EE.UU. activará ley de 1996 para revocar pasaportes por deudas alimentarias

El plan fue explicado por funcionarios federales citados por Associated Press. Según esos reportes, la administración de Donald Trump pretende ampliar el alcance de una legislación vigente desde 1996 que permite revocar el pasaporte a quienes deban más de 2500 dólares en cuotas alimentarias.

Hasta ahora, el mecanismo dependía de un movimiento del propio ciudadano: el Departamento de Estado solo actuaba cuando el titular solicitaba renovar su documento o requería algún trámite consular. En otras palabras, si la persona no se acercaba a la oficina, la sanción no se ejecutaba.

Con el nuevo enfoque, la iniciativa pasará a ser proactiva. El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) comenzará a cancelar pasaportes directamente en función de datos que recibirá del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Esto implica que los ciudadanos no necesitarán presentarse ante ninguna oficina: el sistema detectará automáticamente la deuda.

Quiénes perderán primero el pasaporte por deudas de manutención

La medida no se aplicará de golpe. Las autoridades planean avanzar por etapas debido al gran número potencial de casos. El primer grupo será reducido pero simbólico: personas con deudas extremadamente altas.

Los funcionarios explicaron que menos de 500 ciudadanos entrarían inicialmente en esta categoría: pasivos mayores a US$100 mil. No obstante, aun ellos tendrán una última alternativa antes de perder el documento.

Recibirán una notificación oficial de revocación inminente.

Podrán conservar el pasaporte si acuerdan un plan de pagos.

El convenio deberá realizarse con el HHS.

La política busca presionar sin bloquear completamente la regularización. En términos prácticos, el pasaporte funcionará como herramienta de cobro.

Una vez ejecutada la primera etapa, el gobierno evaluará reducir el umbral de deuda. Y ahí se concretaría el verdadero impacto. Los propios funcionarios admitieron que el número de afectados crecerá de forma significativa cuando el límite baje.

Podría abarcar a miles de personas.

No hay fecha definida para la siguiente etapa.

Tampoco existe una estimación oficial del total final.

La clave del sistema será el cruce de bases de datos federales, que permitirá detectar automáticamente a los deudores sin intervención humana directa.

Cuánto dinero recuperó EE.UU. con la ley de revocación de pasaportes

Aunque poco visible, el sistema ya generó recaudación. Datos de la Office of Child Support Enforcement, citados por Fox News, indican que desde su creación el programa recuperó:

US$621 millones cobrados en total.

Nueve pagos individuales superiores a US$300 mil dólares.

Miles de casos regularizados tras la amenaza de sanción.

El gobierno considera que un uso más agresivo multiplicará esos resultados. La implementación estará bajo la órbita del secretario de Estado Marco Rubio, cuya dependencia es responsable de emitir y cancelar documentos de viaje.

Según fuentes citadas por AP, el organismo revisa actualmente “opciones para hacer cumplir una ley de larga data que impide que quienes adeudan montos sustanciales descuiden sus obligaciones legales y morales con sus hijos”.