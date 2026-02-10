Alerta en Minnesota: cómo fue que el ICE detuvo a una niña de 10 años con su madre latina y fueron trasladadas a Texas
La agencia migratoria realizó el arresto en Minneapolis cuando la menor se dirigía al autobús escolar
- 3 minutos de lectura'
Otro caso de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impactó a Minnesota. Recientemente, una niña de diez años y su madre fueron arrestadas el 6 de enero por agentes mientras se dirigían al autobús escolar. La menor creyó que los oficiales la llevarían a la escuela y le dijo eso a su padre, pero todo terminó en un traslado a Texas.
El ICE detuvo a una niña de 10 años que iba camino a la escuela en Minnesota
Todo ocurrió en horas de la mañana, poco después de las 6 hs. Allí, Elizabeth Zuna Caisaguano, de 10 años, y su madre se dirigían en el auto de la mujer rumbo a la parada del autobús escolar.
Sin embargo, en ese trayecto, agentes del ICE rodearon el vehículo familiar y procedieron a detenerlas, según informó CNN en su reporte. De acuerdo con el relato del padre de la niña, Luis Zuna, los oficiales migratorios cruzaron sus autos en el camino para obligar a la mujer a detenerse.
En el momento de la detención, los agentes le permitieron a la menor llamar a su padre. Zuna, que estaba en su trabajo de construcción, habló con su hija y se desesperó al escuchar que el ICE había detenido a su familia.
El padre de la niña detenida creyó que el ICE la llevaría a la escuela
Durante la conversación, Elizabeth le dijo a su padre que los oficiales la dejarían en la escuela. A pesar de la desesperación por el arresto, Zuna se tranquilizó al escuchar esto. Sin embargo, poco después volvieron los nervios.
El trabajador de la construcción en Minnesota volvió a llamar a su hija unos minutos más tarde para saber si había llegado sin problemas. Al no obtener respuesta, se dirigió hasta su escuela para verificar.
Cuando llegó al establecimiento educativo, ya era la hora de entrada de los alumnos, pero Elizabeth no estaba allí. El personal del colegio colaboró para intentar localizar a la niña y le permitió a Zuna quedarse allí hasta que apareciera, cosa que finalmente no ocurrió.
Horas más tarde, las autoridades y el hombre recibieron la información de que el ICE había trasladado a la niña y su madre al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo, en respuesta a CNN, que el ICE no tiene como objetivo a niños ni escuelas y que su política es mantener unidas a las familias.
La niña de 10 años fue llevada al mismo centro que Liam Ramos, otro menor detenido por el ICE en Minnesota
El centro de detención familiar de Texas fue el mismo al que las autoridades llevaron a Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias. Ambos fueron detenidos cuando llegaban a su casa en Minnesota.
En aquel entonces, se conoció una imagen del pequeño en el momento de la detención que generó mucho rechazo y polémica en la opinión pública estadounidense.
A comienzos de febrero, el juez federal Fred Biery ordenó la liberación de ambos para que tramiten su caso en libertad, según reveló el San Antonio Express-News.
Otras noticias de ICE
En Nueva York. La ley apoyada por Kathy Hochul que busca frenar al ICE en las operaciones contra inmigrantes
Conmoción en California. El caso de una defensora de inmigrantes que fue agredida con gas pimienta por agentes del ICE
Avanza el ICE en California. Marcha atrás para una ley de Gavin Newsom que buscaba proteger inmigrantes
- 1
Rating. De los buenos números de la China Suárez a la eliminación cantada en medio de la polémica de Masterchef
- 2
Revelan las causas de muerte de Catherine O’Hara, actriz de Mi Pobre Angelito
- 3
Jutta Leerdam, la influencer que logró medalla y récord en los Juegos Olímpicos de Invierno
- 4
Empezó a operar un nuevo medio de transporte pionero en la región