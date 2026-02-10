Alerta en Minnesota: cómo fue que el ICE detuvo a una niña de 10 años con su madre latina y fueron trasladadas a Texas

Otro caso de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impactó a Minnesota. Recientemente, una niña de diez años y su madre fueron arrestadas el 6 de enero por agentes mientras se dirigían al autobús escolar. La menor creyó que los oficiales la llevarían a la escuela y le dijo eso a su padre, pero todo terminó en un traslado a Texas.

El ICE detuvo a una niña de 10 años que iba camino a la escuela en Minnesota

Todo ocurrió en horas de la mañana, poco después de las 6 hs. Allí, Elizabeth Zuna Caisaguano, de 10 años, y su madre se dirigían en el auto de la mujer rumbo a la parada del autobús escolar.

La niña fue detenida por el ICE junto con su madre en Minnesota Escuela Primaria Highland

Sin embargo, en ese trayecto, agentes del ICE rodearon el vehículo familiar y procedieron a detenerlas, según informó CNN en su reporte. De acuerdo con el relato del padre de la niña, Luis Zuna, los oficiales migratorios cruzaron sus autos en el camino para obligar a la mujer a detenerse.

En el momento de la detención, los agentes le permitieron a la menor llamar a su padre. Zuna, que estaba en su trabajo de construcción, habló con su hija y se desesperó al escuchar que el ICE había detenido a su familia.

El padre de la niña detenida creyó que el ICE la llevaría a la escuela

Durante la conversación, Elizabeth le dijo a su padre que los oficiales la dejarían en la escuela. A pesar de la desesperación por el arresto, Zuna se tranquilizó al escuchar esto. Sin embargo, poco después volvieron los nervios.

El padre de la familia estaba en su trabajo de construcción cuando se enteró de la detención del ICE Alf Ribeiro - Shutterstock

El trabajador de la construcción en Minnesota volvió a llamar a su hija unos minutos más tarde para saber si había llegado sin problemas. Al no obtener respuesta, se dirigió hasta su escuela para verificar.

Cuando llegó al establecimiento educativo, ya era la hora de entrada de los alumnos, pero Elizabeth no estaba allí. El personal del colegio colaboró para intentar localizar a la niña y le permitió a Zuna quedarse allí hasta que apareciera, cosa que finalmente no ocurrió.

Horas más tarde, las autoridades y el hombre recibieron la información de que el ICE había trasladado a la niña y su madre al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley.

El ICE envió a la mujer y su hija a un centro de detención en Texas ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo, en respuesta a CNN, que el ICE no tiene como objetivo a niños ni escuelas y que su política es mantener unidas a las familias.

La niña de 10 años fue llevada al mismo centro que Liam Ramos, otro menor detenido por el ICE en Minnesota

El centro de detención familiar de Texas fue el mismo al que las autoridades llevaron a Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias. Ambos fueron detenidos cuando llegaban a su casa en Minnesota.

Liberaron a Liam, el chico de 5 años detenido por ICE tras un operativo que desató indignación global

En aquel entonces, se conoció una imagen del pequeño en el momento de la detención que generó mucho rechazo y polémica en la opinión pública estadounidense.

A comienzos de febrero, el juez federal Fred Biery ordenó la liberación de ambos para que tramiten su caso en libertad, según reveló el San Antonio Express-News.