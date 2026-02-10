Alerta migrantes en Minnesota: revelan cuáles son las nuevas tácticas del ICE para sus detenciones

Informes recientes detallan que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron a implementar tácticas de vigilancia y detención poco convencionales en Minnesota. Estas estrategias, que se alejan de los procedimientos tradicionales de arresto, generan una creciente alarma entre la comunidad migrante y las organizaciones de derechos civiles de la región.

ICE implementa nuevas tácticas para la detención de migrantes en Minnesota

Las nuevas tácticas del ICE en Minnesota para detener a migrantes se centran en el uso de engaños y disfraces para realizar arrestos. Además, en los operativos se utilizan placas vehiculares falsas, intercambio de matrículas u ocultación de estas con barro o nieve para evadir el rastreo de redes ciudadanas de vigilancia, según información de AP News.

Miles de personas se suman a las marchas contra el ICE en Minnesota (Archivo) Angelina Katsanis� - FR172095 AP�

Entre las nuevas formas de arresto de migrantes por parte del ICE se encuentran:

Agentes encubiertos: los oficiales del ICE operan con vestimenta de trabajadores civiles o con prendas que no los identifica inmediatamente como agentes de inmigración.

los oficiales del ICE operan con vestimenta de trabajadores civiles o con prendas que no los identifica inmediatamente como agentes de inmigración. Uso de engaños (Ruses): los agentes emplean pretextos para acercarse a los migrantes. En algunos casos, se hacen pasar por trabajadores de la construcción o personal de mantenimiento para lograr que las personas salgan de sus hogares o se identifiquen voluntariamente.

los agentes emplean pretextos para acercarse a los migrantes. En algunos casos, se hacen pasar por para lograr que las personas salgan de sus hogares o se identifiquen voluntariamente. Vehículos sin distintivos: utilizan automóviles que parecen vehículos comerciales o particulares para vigilar y detener a las personas sin levantar sospechas previas.

utilizan automóviles que parecen vehículos comerciales o particulares para vigilar y detener a las personas sin levantar sospechas previas. Intervenciones en espacios públicos: se reportan arrestos en lugares donde la comunidad se siente habitualmente segura.

Estas maniobras generan una ola de temor y desconfianza en la comunidad migrante de la región, ya que dificultan la identificación de quién es realmente un oficial de la ley.

El ICE emplea tácticas de engaño para seguir con los arrestos en Minnesota (IG/@ben_jamin_music__)

Minnesota se enfrenta a una oleada de redadas

La situación migratoria en Minnesota es una de las más críticas y tensas del país debido a la implementación de la “Operación Metro Surge”. Entre los diferentes puntos clave que se han desencadenado con esta situación se encuentran miles de arrestos, protestas e incidentes fatales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó una cifra récord de detenciones en Minnesota que supera los cuatro mil arrestos desde que comenzó la operación hace dos meses.

El DHS comenzó una búsqueda "puerta a puerta" en Minnesota

Las autoridades federales sostienen que el objetivo es “extranjeros criminales”, aunque organizaciones civiles denuncian detenciones indiscriminadas, según Telemundo.

La tensión alcanzó su punto máximo tras la muerte de dos personas a manos de agentes federales: Renee Good, una ciudadana estadounidense abatida en su vehículo el 7 de enero, y Alex Pretti, un enfermero que murió durante una protesta el 24 de enero. Estos hechos desataron huelgas masivas bajo y enfrentamientos diarios en las calles, informó Univisión.

La situación en Minnesota es tensa debido a algunos incidentes del ICE que terminaron con la muerte de dos personas (Archivo) JOHN MOORE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Ante este panorama, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, junto con las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, presentaron una demanda federal contra el DHS. Calificaron la operación como una “invasión federal” y acusaron a los agentes de utilizar fuerza excesiva, realizar perfiles raciales y operar en lugares sensibles como escuelas y hospitales, según la página oficial de Saint Paul.

Ante la presión social y los incidentes violentos, el “zar de la frontera” Tom Homan anunció el retiro parcial de unos 700 agentes de Minnesota y un cambio hacia tácticas de "toque más suave" (softer touch) para intentar calmar la situación en la zona, de acuerdo con Los Angeles Times.

El video del DHS sobre el despliegue de agentes en Minnesota

Cabe destacar que varios negocios en vecindarios latinos cerraron sus puertas temporalmente y muchas familias evitan salir a la calle por la presencia de agentes enmascarados que utilizan tecnología de escaneo facial y vehículos con placas ocultas para evitar ser rastreados por activistas, consignó AP News.