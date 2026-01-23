¿Adiós al ICE? Presentan un plan para crear un nuevo organismo bajo el Departamento de Justicia

Legisladores demócratas impulsan una estrategia que busca bloquear el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y avanzar en su reemplazo por una nueva agencia federal bajo la órbita del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). La propuesta es liderada por el congresista Ro Khanna, demócrata por California.

Demócratas buscan desmantelar el ICE y reemplazarlo por una nueva agencia

La iniciativa tiene como eje la idea de que el ICE ya no puede ser reformado y que su continuidad bajo el esquema actual resulta incompatible con el respeto a los derechos humanos y el control democrático.

El congresista Ro Khanna denunció que el financiamiento del ICE pretende triplicarse J. Scott Applewhite - AP

En diálogo con la agencia de noticias EFE, el congresista Ro Khanna, representante por California y referente del ala progresista, sostuvo que los líderes demócratas planean votar en contra de los fondos destinados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), debido al fuerte incremento previsto para el presupuesto del ICE.

Según denunció, el financiamiento de la entidad “literalmente va a triplicarse”, con la incorporación de 18.000 millones de dólares anuales durante cuatro años, que se sumarían a los aproximadamente US$10.000 millones que ya recibe cada año.

“Necesitamos votar para recortar los fondos del ICE. Francamente, necesitamos demolerlo y empezar una nueva agencia federal que esté bajo el Departamento de Justicia”, afirmó Khanna. Además, el legislador calificó de “inaceptable” que otros demócratas avalen un presupuesto que considera inflado y peligroso.

Para el congresista, la clave no es eliminar la aplicación de la ley migratoria, sino trasladarla a una estructura distinta, con mayor supervisión y estándares legales más estrictos.

El ICE y su expansión récord: presupuesto y aumento de agentes

El rechazo demócrata al aumento de fondos se apoya en datos recientes sobre la expansión del ICE. El pasado 3 de enero se difundió que la agencia incrementó su fuerza en un 120% tras la contratación de 12.000 nuevos oficiales, lo que elevó su plantilla total a unos 22.000 efectivos.

Datos recientes indican que el ICE incrementó su plantilla en un 120% tras la contratación de 12.000 nuevos efectivos Archivo

Según señaló Khanna a EFE, esta expansión se enmarca en la denominada “One, Big, Beautiful Bill Act” firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio del año pasado. Esa legislación, según explicó el legislador, encamina al ICE a convertirse en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en US$75.000 millones, una cifra superior incluso al presupuesto de casi todos los ejércitos del mundo.

Para los opositores que impulsan el recorte, este nivel de recursos no solo resulta desproporcionado, sino que además alimenta prácticas que consideran abusivas. “No podemos tener demócratas cómplices en financiar un ICE que está deteniendo ciudadanos estadounidenses, matando ciudadanos estadounidenses, cometiendo atroces violaciones de derechos humanos en inmigrantes”, advirtió Khanna.

Otro proyecto en el Congreso apunta a abolir el ICE

En paralelo a la estrategia de bloquear fondos, otros demócratas avanzan con proyectos concretos para eliminar formalmente al ICE. Según informó The Hill la semana pasada, el congresista Shri Thanedar, representante por Michigan, planea presentar el denominado “Abolish ICE Act”, una iniciativa que busca disolver la agencia y poner fin a su autoridad de aplicación.

El congresista Shri Thanedar de Michigan planea presentar formalmente una iniciativa legislativa para disolver la agencia Paul Sancya - AP

Durante una conferencia de prensa, Thanedar describió al ICE como un organismo “más allá de toda reforma” y aseguró que se encuentra “totalmente fuera de control”. El legislador sostuvo que Estados Unidos puede aplicar sus leyes migratorias sin necesidad de mantener al ICE, al recordar que antes de su creación en 2003 otras agencias federales cumplían esas funciones.

“Podemos hacer esto sin el ICE”, afirmó Thanedar, en declaraciones citadas por The Hill, al cuestionar lo que definió como una estructura de tipo paramilitar que, según él, aterroriza a ciudadanos estadounidenses, madres y niños.