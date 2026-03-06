Alerta migrantes en EE.UU.: qué se sabe de la divulgación de datos del IRS al ICE

El comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) compareció esta semana ante el Congreso de Estados Unidos para informar a los legisladores sobre su gestión y la situación del organismo. A pesar de que se explayó sobre diversas cuestiones, eligió no responder cuando se le consultó sobre el acuerdo para entregar datos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La colaboración entre ambas agencias federales genera polémica desde que se firmó originalmente en abril de 2025.

Mientras el pacto continúa en medio de una disputa judicial, muchos legisladores y agrupaciones están en alerta ante la posibilidad de que se difundan datos como direcciones de migrantes.

Los legisladores de EE.UU. consultaron al CEO del IRS por el acuerdo con el ICE

En ese sentido, Frank Bisignano, quien fue nombrado en mayo en la nueva posición de CEO del IRS, concurrió al Congreso para responder preguntas ante el Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Según consignó Associated Press, Bisignano habló ampliamente sobre las nuevas disposiciones impositivas que generó la One Big Beautiful Bill Act impulsada por el gobierno de Donald Trump en 2025.

Sin embargo, en las múltiples ocasiones en las que los legisladores preguntaron por el acuerdo entre el IRS y el ICE, el funcionario no respondió.

Frank Bisignano, CEO del IRS, no respondi preguntas sobre el acuerdo con el ICE en el Congreso

Cada vez que se le consultaba sobre una divulgación de datos, señaló que la cooperación se dio antes de que él llegara al puesto, por lo que no podía brindar precisiones.

Además, Bisignano reveló que no se despidió a ningún empleado de la agencia por lo ocurrido y que no podía decir más nada sobre el tema por el litigio en curso.

El acuerdo entre el IRS y el ICE y los dos fallos judiciales que anularon su aplicación

Según el Economic Policy Institute, originalmente el acuerdo se firmó el 7 de abril de 2025. Allí, ambas entidades federales se comprometieron a generar un flujo de trabajo para compartir información relevante.

Luego, en agosto, se hizo público el hecho de que el IRS compartió datos de miles de contribuyentes con el ICE.

Por este convenio se produjeron múltiples demandas que derivaron en dos fallos judiciales.

El primero fue de noviembre, cuando la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly dictaminó que la cooperación debía detenerse hasta que se resuelva la cuestión de fondo, según Politico.

En Chicago y Los Ángeles: la ley poco conocida usada por el ICE para detener a migrantes y ciudadanos americanos

Luego, a principios de febrero llegó otro fallo. Allí, la jueza federal Indira Talwani del Distrito de Massachusetts dispuso que el pacto era ilegal, y que el IRS no podía compartir datos de migrantes con el ICE.

Un fallo judicial posterior habilitó a que el IRS entregue datos al ICE

A pesar de las decisiones de primera instancia, otra sentencia judicial reciente permitió que se mantenga el acuerdo.

Se trata de un fallo del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia con fecha del 24 de febrero.

El documento, que lleva la firma del magistrado Harry T. Edwards, indica que la legislación federal vigente permite la cooperación. Por lo tanto, el IRS puede entregar información de contribuyentes al ICE.

La decisión se basó en la Sección 6103 del Código de Impuestos Internos, que indica en qué casos la información tributaria puede ser divulgada a otras entidades.