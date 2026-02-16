Problemas para Trump en las encuestas: se desploma el apoyo por las acciones del ICE

Una encuesta reciente muestra la desaprobación que enfrenta Donald Trump en su gestión como presidente de Estados Unidos. Dentro de las temáticas, el manejo de la cuestión migratoria y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) destacaron entre los ejes cuestionados. La evolución del porcentaje en el tiempo es negativa para el republicano.

Más de la mitad de los estadounidenses no apoyan el rumbo de Trump, según encuesta

Los datos se desprenden de la encuesta NBC News Decision Desk Poll impulsada por SurveyMonkey, que se llevó a cabo entre el 27 de enero y el 6 de febrero. Allí, 21.995 participantes mayores de 18 años opinaron sobre distintas cuestiones de la política estadounidense.

El margen de error es de más o menos 2,4 puntos porcentuales.

Más de la mitad de los encuestados considera que Estados Unidos no va por buen camino bajo la gestión de Trump Evan Vucci - AP

El 65% consideró que EE.UU. va por el camino equivocado. De esa cifra global, se desprende un 49% que desaprueba fuertemente la gestión de Trump en términos generales.

En esa misma línea, se les preguntó a participantes de la encuesta qué harían si enfrentaran nuevamente el escenario electoral de 2024. Ante esa consulta, el 40% dijo que votaría por Kamala Harris y el 32% que apoyaría a Trump. El resto se dividió entre otro candidato y no votar.

Las acciones del ICE y la política migratoria de Trump generaron rechazo en la encuesta

Más allá de los números generales, el 49% manifestó una fuerte desaprobación sobre el manejo de la seguridad fronteriza e inmigración. Eso se combina con un 63% que opinó que el gobierno federal fue demasiado lejos en no tomar en cuenta leyes locales y estatales con este propósito.

Las acciones del ICE generaron rechazo entre los participantes de la encuesta ICE

Además, el 67% estuvo a favor de que se ofrezca a los inmigrantes indocumentados la oportunidad de solicitar un estatus legal. En contraste, el 33% dijo que está a favor de la deportación como política general.

Otro aspecto del sondeo también indicó una desconfianza sobre las consecuencias legales de las entidades federales. En primer lugar, el 67% expresó que las tácticas recientes de ICE y la Patrulla Fronteriza fueron demasiado lejos.

Con respecto a las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota, que involucró a agentes federales, el 62% dijo que se siente con poca o nula confianza en que se lleve a cabo una investigación transparente.

Además, el 87% de los encuestados se opuso a que los agentes federales reciban inmunidad judicial por actividades ilegales durante acciones de control migratorio. La encuesta de NBC también arrojó que el 72% quiere reformar o abolir el ICE.

El momento en el que un agente del ICE agrede con gas pimienta a una mujer

Cae el apoyo a la política migratoria de Trump: la evolución de los números

Tras la publicación de la encuesta, NBC se refirió a los números y comparó con algunos porcentajes que se habían presentado en abril de 2025. En la evolución, se puede ver que fue negativa para Trump.

En el aspecto de la seguridad fronteriza e inmigración, la desaprobación contundente era del 34% y llegó hasta el 49% actual en menos de un año.

En otra encuesta que se realizó durante el último verano, el porcentaje había crecido levemente hasta el 38%. Por lo tanto, la pérdida de apoyo del republicano en este ámbito se dio especialmente durante la segunda mitad de 2025 y el comienzo de este año.