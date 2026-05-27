Es estadounidense, fue víctima de un terrible error del ICE en Texas y terminó deportado a México: podría volver esta semana

Brian Morales, el joven estadounidense que fue deportado a México tras una detención migratoria en Texas mientras se dirigía a su trabajo, podría obtener una definición clave en la justicia federal. Este jueves se realizará una audiencia en la que su defensa buscará que pueda regresar a Estados Unidos con su acta de nacimiento como prueba de ciudadanía.

El estadounidense de Texas deportado a México define su futuro

La abogada Kate Lincoln-Goldfinch explicó a N+ Univision que el caso podría ingresar en una etapa decisiva a partir de la audiencia programada ante un juez federal en la que se evaluará si corresponde o no ordenar su reingreso. La defensa intentará demostrar que Morales nació en EE.UU. y que las autoridades lo expulsaron del país norteamericano pese a que intentó informar que era ciudadano.

Además del pedido para que pueda volver, los abogados también solicitarán una compensación económica por los daños que fueron derivados de la detención y deportación. Según la demanda, el joven permaneció cinco días detenido y perdió su empleo después de ser enviado a México.

El gobierno federal sostuvo que Morales, quien también posee ciudadanía mexicana después de haber sido llevado por sus padres a ese país cuando era pequeño, no nació en territorio estadounidense. Sin embargo, recientemente las autoridades solicitaron al tribunal un plazo de 30 días para iniciar un proceso de verificación sobre su nacionalidad.

La demanda contra el DHS y autoridades de Texas

Morales, quien había regresado a EE.UU. un año antes de su deportación, presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, en inglés) y la Oficina del Sheriff del condado de Gillespie.

El caso se remonta al 3 de abril, cuando fue detenido tras una parada de tráfico en el condado de Gillespie, cerca de Fredericksburg, Texas. En declaraciones a N+ Univision, Morales sostuvo que intentó mostrar “en varias ocasiones” fotos de los documentos que tenía en su domicilio para acreditar su ciudadanía, como su acta de nacimiento y número de Seguro Social.

Morales demandó al DHS y a distintas agencias federales y estatales por su arresto y deportación Captura de Univision

Según relató, los oficiales “se burlaron” de él y rechazaron revisar ese material. Después de la detención, los agentes lo trasladaron a instalaciones de la Patrulla Fronteriza, donde lo presionaron para firmar su salida y le advirtieron que podía enfrentar prisión si se negaba a hacerlo.

El deportado reside en México mientras espera poder volver a EE.UU.

Durante los días de la detención, el joven permaneció incomunicado de su familia. Su hermano, Miguel Morales, aseguró en ese momento que el procedimiento podría haber estado relacionado con discriminación racial.

La defensa intentará demostrar que las autoridades deportaron a Morales pese a que aseguró haber nacido en territorio estadounidense Captura de Univision

La madre de Morales presentó un testimonio escrito ante el tribunal federal para describir las consecuencias emocionales y familiares del caso. Según expresó, su hijo quedó “profundamente afectado” después de la deportación y mantiene como principal objetivo regresar al país norteamericano para trabajar y apoyar económicamente a su hija.

Tras la expulsión, Morales se instaló en Aguascalientes, México, donde reside parte de su familia. Actualmente, el expediente continúa bajo revisión judicial mientras se espera la audiencia federal que se encuentra prevista para el jueves 28 de mayo.