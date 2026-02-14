Armaban matrimonios para obtener la green card, pero el Uscis los descubrió y ahora esperan el peor castigo

En la ciudad de Jacksonville, en Florida, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) arrestó a 11 personas por un presunto esquema de fraude migratorio. La denuncia alega que los acusados armaban matrimonios para obtener la residencia permanente o green card. Cuando un implicado intentó sobornar a un funcionario, las autoridades lo arrestaron y desbarataron el sistema.

Uscis los descubrió: armaban matrimonios para obtener la green card en EE.UU.

Una reciente investigación formal en Florida derivó en el arresto de 11 personas. En un comunicado, el Uscis informó que los acusados participaron en una conspiración para reclutar ciudadanos estadounidenses, preferiblemente miembros de las fuerzas armadas, para que celebraran matrimonios simulados con migrantes chinos que buscaban evadir las leyes de inmigración.

Una vez que Uscis determina que el estatus de residente permanente debe ser rescindido, emite un Aviso Freepik - Freepik

Los matrimonios simulados se llevaron a cabo en todo Estados Unidos, lo que incluye a Jacksonville, Nueva York, Connecticut y Nevada. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) especificó en un informe que la acusación incluye los siguientes cargos contra cada acusado:

Conspiración de fraude matrimonial : la pena máxima es de cinco años , en tanto los imputados son Anny Chen (54 años, Nueva York); Sha Xie (38, China); Linlin Wang (38, China); Jiawei Chen (29, China); Yafeng Deng (23, Nueva York); Hailing Feng (27 años, Nueva York); Kiah Holly (29 años, Maryland); Xionghu Fang (41, China); Tao Fan (26 años, China); Jaden Bullion (24 años, Florida); y Kin Man Cheok (32 años, China).

: la , en tanto los imputados son Anny Chen (54 años, Nueva York); Sha Xie (38, China); Linlin Wang (38, China); Jiawei Chen (29, China); Yafeng Deng (23, Nueva York); Hailing Feng (27 años, Nueva York); Kiah Holly (29 años, Maryland); Xionghu Fang (41, China); Tao Fan (26 años, China); Jaden Bullion (24 años, Florida); y Kin Man Cheok (32 años, China). Fraude matrimonial : la pena máxima es de cinco años y los imputados son Anny Chen y Linlin Wang.

: la y los imputados son Anny Chen y Linlin Wang. Conspiración de soborno: la pena máxima es de cinco años y los imputados son Anny Chen, Hailing Feng y Kin Man Cheok.

Fraude migratorio: cómo funcionaba la red que armaba matrimonios para obtener la green card

La acusación judicial contra los 11 detenidos relata que los conspiradores tomaban fotografías de las parejas para crear evidencia que pudiera presentarse a las autoridades de inmigración. Con esto, buscaban sugerir que los matrimonios eran legítimos y que las parejas mantenían una relación amorosa y comprometida.

La red de fraude armaba matrimonios para que ciudadanos chinos obtengan la green card por una vía acelerada Freepik

En realidad, los implicados habían acordado un plan de pagos. El cónyuge ciudadano estadounidense recibiría un pago en efectivo por adelantado por casarse con el ciudadano chino, un segundo pago al obtener la residencia permanente legal y un pago final después del divorcio.

El intento de soborno que salió a la luz

Junto con los cargos por el fraude migratorio, tres de los individuos detenidos también conspiraron para sobornar a un funcionario público. El intento de corrupción fue el hecho que finalmente derivó en los arrestos.

En enero de 2025, una fuente confidencial comunicó a las autoridades que el reservista de la Marina Raymond Zumba —quien también se declaró culpable de soborno a un funcionario público— había ofrecido sobornarla a ella y a su cónyuge, detalló el DOJ.

El esposo de la fuente trabajaba en la Estación Aérea Naval (NAS, por sus siglas en inglés) de Jacksonville en la oficina de personal que emite las tarjetas de identificación del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés).

El esquema fraudulento de la green card fue descubierto por las autoridades ante un intento de soborno Freepik

Al contactarse, Zumba preguntó si el cónyuge estaría dispuesto a emitir tarjetas de identificación reales, pero no autorizadas, por un pago. Después de conducir desde Nueva York, el acusado llegó a Jacksonville el 13 de febrero de 2025 con Anny Chen, Feng y Cheok.

Luego, los llevó a la Base Aérea Nacional de Jacksonville, donde la esposa de la fuente les permitió acceder a la oficina de personal fuera del horario laboral e inició el proceso para que recibieran sus tarjetas de identificación. Al día siguiente, Zumba se reunió con la fuente, quien le entregó dos tarjetas a cambio de US$3500, sin esperar lo que sucedería a continuación.

Cómo pagar las tarifas de presentación a Uscis

En el lugar de la transacción, Zumba fue arrestado de inmediato y se recuperaron las tarjetas. La investigación fue desarrollada en conjunto por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).