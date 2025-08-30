Adiós envíos: el correo postal internacional que se unió al portazo a Donald Trump y deja de enviar paquetes a EE.UU.

Otro servicio de correo postal internacional anunció que suspenderá temporalmente los envíos de paquetes y mercancía a Estados Unidos, tras la orden ejecutiva de Donald Trump de imponer aranceles a ciertos productos que hasta ahora no contaban con impuestos aduaneros. La empresa se sumó a la iniciativa de otros países.

Qué correo postal decidió suspender los envíos a Estados Unidos

En esta ocasión, se trata de Japon Post, que informó que no operará con el territorio norteamericano de forma temporal a partir del miércoles 27 de agosto. El motivo que proporcionaron en el comunicado oficial fue la imposición del gobierno federal de aranceles a ciertos paquetes.

Servicios postales pausan sus envíos a EE.UU. por los aranceles de Trump Freepik

Los envíos a EE.UU. con esta empresa que se verán afectados por esta decisión son:

Regalos individuales con un valor superior a 100 dólares.

Bienes destinados a la venta o al consumo.

Paquetes pequeños y EMS mercancías.

En tanto, Japon Post señaló que continuará con las operaciones de cartas, postales, material impreso, EMS documentos y artículos postales que contengan regalos con un valor inferior a US$100.

En el comunicado publicado el lunes 25 de agosto, la entidad hizo referencia a la orden ejecutiva firmada por Trump el 30 de julio pasado, que puso fin al tratamiento de minimis para todos los países. Esta medida afectó a los artículos de hasta US$800, que a partir del 29 próximo contarán con impuestos aduaneros.

De esa regla, que entró en vigor en 2016, quedan eximidos los paquetes de un valor inferior a US$100, por lo que continuarán libres de impuestos.

Japon Post anunció la suspensión de envíos de paquetes a EE.UU. Facebook/Japon Post

El comunicado también hizo referencia al anuncio del 15 de agosto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sobre las nuevas directrices de eliminación de las normas de minimis. Según detallaron, esto repercutió en que “los operadores de transporte paguen depósitos aduaneros a la CBP y preparen declaraciones aduaneras”.

“Sin embargo, los procedimientos que deben seguir los operadores de transporte y las operaciones postales de cada país para cumplir con estas directrices no están claros, lo que dificulta su implementación”, se añadió.

Así, anunciaron la decisión de que el servicio de mensajería internacional UGX (U-Global Express) realizará envíos de conformidad con las regulaciones estipuladas por EE.UU.

Japon Post suspende envíos a EE.UU. al igual que otros servicios postales

Otras compañías internacionales anunciaron recientemente la misma decisión tras la orden ejecutiva de Trump. Recientemente, emitió un comunicado al respecto la empresa alemana DHL.

Además, previamente se sumaron a esta iniciativa los países de Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Nueva Zelanda, España y Suecia, así como Austria y Reino Unido.

Varios servicios postales internacionales anunciaron la misma medida Freepik

En el comunicado de la Casa Blanca sobre la orden ejecutiva firmada por Trump, indicaron: “Es necesario y apropiado suspender el tratamiento de minimis libre de impuestos en la forma y para los artículos descritos”.

Y añadieron que el objetivo sería “abordar las amenazas inusuales y extraordinarias, que tienen su origen total o en una parte sustancial fuera de Estados Unidos, a la seguridad nacional, la política exterior y la economía”. La medida entrará en vigor el 29 de agosto de 2025.