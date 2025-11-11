Guía para autodeportarse con hijos: esto exige la CBP para recibir el dinero

Para los extranjeros que se encuentren sin permisos legales en Estados Unidos, el gobierno federal activó la opción de autodeportarse con sus hijos y recibir un incentivo económico de 1000 dólares. Sin embargo, el sitio web oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) aclara que es necesario completar ciertos requisitos para hacerlo.

CBP Home, la app para autodeportarse y recibir dinero

Para completar la autodeportación, es necesario realizar el trámite a partir de la app CBP Home y brindar información adicional si el extranjero quiere llevar a sus hijos.

Los pasos para autodeportarse mediante la app CBP Home Web: CBP Home

Quienes cumplan con los requisitos pueden entrar en la aplicación y optar por realizar el proceso formalmente denominado como “intención de salida”, según indica el sitio web oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Los pasos a completar son:

Descargar la aplicación CBP Home.

Seleccionar el idioma.

Completar la información solicitada y enviar una foto actual.

Añadir familiares adicionales . Este el momento en el que se debe sumar la información de sus hijos.

. Este el momento en el que se debe sumar la información de sus hijos. Enviar la solicitud.

Quiénes califican para autodeportarse mediante CBP Home y recibir US$1000

De acuerdo con lo que establece la fuente oficial, estas personas son elegibles para participar en el programa de autodeportación y obtener el incentivo económico que ofrece EE.UU.:

Extranjeros ilegales “que no son delincuentes” y tuvieron un encuentro con la CBP en un puerto de entrada.

y tuvieron un encuentro con la CBP en un puerto de entrada. Migrantes que se encuentren legalmente en Estados Unidos, pero que tengan un permiso expirado o a punto de vencer .

. Personas que tuvieron Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y ya no cuentan con la protección del programa.

CBP Home ofrece distintos incentivos a migrantes para autodeportarse EFE/Photo Caroline Brehman

Además de US$1000, la CBP ofrece otros estímulos para la autodeportación

Junto con el incentivo económico, el gobierno de EE.UU. también incluye otras ventajas para quienes opten por abandonar el país de forma voluntaria. Dentro de su lista de estímulos, la CBP menciona cuestiones relacionadas con otro tipo de asistencia.

En primer lugar, se indica que quienes califiquen y apliquen a esta iniciativa serán eliminados de la lista de prioridad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para la detención y remoción. Esto significa que la entidad respetará la fecha de salida programada.

CBP Home ofrece beneficios para quienes se autodeporten Sitio web: cbp.gov

Además, junto con el bono de US$1000, quienes sean aceptados en el programa también pueden obtener asistencia de viaje, como por ejemplo ayuda para el traslado de los hijos o para obtener la documentación requerida, y recibir la condonación de cualquier multa pendiente que les haya sido impuesta durante su estadía en el país norteamericano.

Por último, CBP también menciona que los extranjeros pueden “regresar a su hogar como viajeros regulares”, sin las condiciones que implica una deportación y conseguir “mejores condiciones de inmigración futuras”.

De esta manera, los migrantes que realicen la autodeportación pueden aspirar a regresar a EE.UU. legalmente mediante alguno de los recursos habilitados en el futuro.