Créditos SBA y DACA en 2026: por qué los dreamers no califican y qué opciones tienen

Los migrantes que forman parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) no pueden solicitar los créditos respaldados por la Small Business Administration (SBA) en 2026 debido a su estatus. No obstante, tienen la opción de aplicar a otras formas de préstamos, como las alternativas que ofrecen Kiva, LiftFund o Grameen America.

Por qué los beneficiarios de DACA quedan excluidos de préstamos respaldados por la SBA en EE.UU.

La política migratoria de EE. UU. que protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron a ese país siendo niños permite a los beneficiarios obtener una autorización de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés), pero no los habilita a solicitar préstamos SBA. Esto se debe a que DACA no otorga un estatus migratorio legal permanente, sino una acción diferida.

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Los créditos de SBA varían en tamaño y pueden utilizarse para la mayoría de los fines comerciales, según su sitio web oficial.

En general, la elegibilidad se basa en la actividad de la empresa para obtener sus ingresos, la naturaleza de sus propietarios y la ubicación de su negocio. Entre estas condiciones, figura la obligación de contar con un estatus migratorio regular y vigente.

Este requisito fue endurecido el 2 de febrero de 2026, con una actualización que comenzó a regir el 1° de marzo. A través de un comunicado oficial, la agencia indicó que desde la entrada en vigor de la nueva norma se exige que el 100% de los propietarios —tanto directos como indirectos— de una empresa solicitante sean ciudadanos o nacionales estadounidenses.

Por su parte, aquellos que forman parte de DACA pueden acceder a otras opciones en Estados Unidos.

Las opciones que tienen los dreamers de DACA para obtener créditos

En Estados Unidos, los dreamers tienen ciertas alternativas para obtener financiación para sus negocios. Una posibilidad es la de solicitar crédito de Kiva, que ofrece oportunidades para emprendedores. Según su página web, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años de edad

No estar actualmente en ejecución hipotecaria, bancarrota o bajo ningún gravamen.

No haber tenido una condena penal violenta o financiera en los últimos cinco años.

en los últimos cinco años. No ser un delincuente sexual registrado .

. Residir y operar el negocio en Estados Unidos. El emprendimiento no puede estar registrado, ni tener operaciones principales en los estados de Nevada o Dakota del Norte .

El emprendimiento estar registrado, ni tener operaciones principales en los estados de . Buscar un préstamo para fines comerciales que no sean refinanciar deuda y comprar acciones o capital .

. Poder demostrar ingresos en los últimos 12 meses si el negocio es una organización sin fines de lucro.

Tener una cuenta de PayPal mediante la que recibirán y pagarán el préstamo.

mediante la que recibirán y pagarán el préstamo. Demostrar el capital social al pedir a un pequeño número de amigos, familiares, clientes y/o socios comerciales que hagan un préstamo durante el Período de Recaudación de Fondos Privados.

En Kiva, las personas pueden obtener un préstamo sin intereses, sin comisiones y sin garantía de entre 1000 y 15.000 dólares.

Los beneficiarios DACA pueden obtener ciertos créditos en Estados Unidos, pero para ello tienen que cumplir con los requisitos especificados de cada programa X (antes Twitter) @MaketheRoadNY

Otra opción posible corresponde a LiftFund, que también otorga financiación a peticionarios que cuentan con pequeños negocios en Estados Unidos. Los requisitos en este caso incluyen ser mayor de 21 años, poder demostrar un historial crediticio positivo de seis meses y presentar un número de identificación del empleador junto con un número de seguro social o de identificación fiscal (ITIN).

Asimismo, para este tipo de créditos es necesario presentar la licencia de conducir y proporcionar los ingresos familiares mensuales. La organización otorga entre US$500 y US$10 millones, según el tipo solicitado y la capacidad del negocio.

Por último, los dreamers también pueden acceder a los préstamos de Grameen America. Esta organización de microfinanzas sin fines de lucro está dedicada a potenciar a mujeres emprendedoras de bajos ingresos.

Según su página web oficial, para aplicar es necesario cumplir con ciertas condiciones establecidas:

Residir en una de las sedes de Grameen America en Estados Unidos o en sus cercanías.

en una de las sedes de Grameen America en Estados Unidos o en sus cercanías. Formar un grupo con otras cuatro mujeres emprendedoras de la comunidad a quienes la peticionaria conozca y en quienes confíe.

un grupo con otras cuatro mujeres emprendedoras de la comunidad a quienes la peticionaria conozca y en quienes confíe. Participar en una semana de capacitación para conocer el programa y los requisitos del préstamo.

en una semana de capacitación para conocer el programa y los requisitos del préstamo. Asistir a reuniones semanales una vez por semana, una reunión semanal de 30 minutos en un horario específico, para realizar los pagos, continuar recibiendo educación financiera y ampliar su red de contactos con otros profesionales.

a reuniones semanales una vez por semana, una reunión semanal de 30 minutos en un horario específico, para realizar los pagos, continuar recibiendo educación financiera y ampliar su red de contactos con otros profesionales. Comprometerse a abonar el dinero puntualmente en cuotas semanales. El monto y la fecha de vencimiento dependen del importe. Todos los créditos tienen un plazo de seis meses.

Grameen America remarca también que el primer préstamo es de entre US$500 y US$2500. Cada seis meses, según el historial y el apoyo del centro, el beneficiario tendrá la oportunidad de recibir una mayor cantidad de dinero.

En estos tres programas, los migrantes pueden utilizar su ITIN para aplicar. En el caso de Grameen America la situación es particular, ya que no basa la aprobación en documentación tradicional, por lo que este documento no es determinante.

La mayoría de las organizaciones que ofrecen créditos a beneficiarios del DACA solicitan presentar un SSN o un número ITIN Freepik

Claves para mejorar el historial crediticio y acceder a financiamiento en Estados Unidos

Para conseguir financiación en Estados Unidos, es importante tener un buen historial crediticio, que garantiza el pago del solicitante. Las tres principales agencias de informes elaboran estas investigaciones, que incluyen el historial, los préstamos y otra información financiera. En general, los siguientes factores afectan el puntaje:

Historial de pagos.

Saldos pendientes.

Antigüedad del historial crediticio.

Solicitudes de nuevas cuentas de crédito.

Tipos de cuentas de crédito (hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito).

Según el gobierno estadounidense, las personas pueden mejorar su historial mediante cuatro acciones: