El ICE sin freno: trasciende caso de otro médico venezolano detenido tras asistir a cita migratoria en Nashville

El pasado 19 de marzo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron al médico venezolano José Gregorio Valera Vera en Nashville, Tennessee. El arresto ocurrió durante una cita oficial de asilo a la que el profesional asistió de manera presencial. El hombre, quien trabajaba en una clínica de Memphis, permanece bajo custodia federal debido a un cambio administrativo en su expediente migratorio.

Detención y estado de salud del médico venezolano detenido

El director del establecimiento donde ofrecía su labor, el Dr. William MacMillan Rodney, explicó a Action News 5 que el arresto se produjo después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) desestimara su caso de asilo por falta de jurisdicción.

El arresto ocurrió durante una cita oficial de asilo a la que el profesional asistió de manera presencial Getty Images

“Le dijeron: ‘Eres un inmigrante ilegal. Te llevamos a la cárcel’“, indicó Rodney sobre el traslado del profesional a una prisión en Louisiana. Actualmente, su estado de salud es motivo de gran preocupación. Según declaraciones de su esposa, Karla, a la cadena Telemundo, el médico padece de escoliosis severa e hipertensión.

Recientemente, el detenido notificó a su familia que presenta síntomas de congestión, dolor de garganta y tos, por lo que debió inscribirse en una lista de espera para recibir atención básica dentro del recinto.

Estado legal y solicitudes pendientes en EE.UU.

La familia defiende que su estadía en Estados Unidos es legítima. Karla, quien consiguió la aprobación de su asilo en 2023 y ya se volvió residente permanente, sostiene que siguió todos los trámites requeridos por la ley.

De hecho, ella ya presentó una solicitud de ajuste de estatus en favor de su esposo. "Su asilo no está negado“, remarcó la mujer, quien lamentó que el procedimiento administrativo termine en una detención forzosa.

José Gregorio es el tercer médico venezolano detenido en menos de un mes del que se tiene registro público. De acuerdo con el medio citado, esta tendencia preocupa a las organizaciones de derechos civiles, ya que los profesionales arrestados demostraron su integración a la fuerza laboral de salud estadounidense.

Mientras tanto, la familia recaudó casi US$14.000 a través de una campaña de donaciones en GoFundMe para cubrir los costos de la defensa legal.

“Es un esposo devoto, un padre amoroso y un hombre de fe que siempre ha demostrado bondad y humildad con todos a su alrededor. Su ausencia ha dejado un vacío en nuestras vidas, y estamos haciendo todo lo posible para apoyarlo durante este difícil momento”, dice el aviso publicado en el portal.

El hombre ahora se encuentra detenido en un centro en Mason, Tennessee, sin que su familia haya podido comunicarse con él

“Los fondos recaudados a través de esta campaña se destinarán directamente a cubrir los honorarios legales necesarios para luchar por su liberación y la resolución de su estatus migratorio”, aclara.

Karla admitió que le oculta la realidad a su hijo de 9 años, a quien le dijo que su padre se encuentra en un curso de entrenamiento académico. “Mi hijo me preguntaba si su papá está vivo y si le prometía que él regresará”, admitió la esposa ante las cámaras de Telemundo.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no dio una respuesta oficial acerca de los motivos concretos de la detención.