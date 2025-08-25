Bajo la lupa de Trump: el temor de los camioneros inmigrantes tras las restricciones a las visas de trabajo en EE.UU.

Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU., anunció el pasado 21 de agosto la suspensión de emisión de visas para conductores de camiones comerciales. Esta medida podría impactar en las licencias de conducir otorgadas a migrantes que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y permisos de trabajo.

La preocupación de los migrantes en medio de la suspensión de visas para camioneros

De acuerdo con un migrante salvadoreño en diálogo con EFE, las restricciones a los camioneros extranjeros podrían dar pie a suspensiones de licencias de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) y permisos laborales.

Algunos migrantes prevén que la suspensión de los visados a camioneros podrían incidir en los permisos de trabajo y licencias de conducir Freepick

Este temor fue remarcado por el abogado de inmigración Alex Gálvez, quien prevé que la suspensión de las visas es el primer paso para la revisión de cada licencia. “Esto siembra otra narrativa negativa contra la comunidad inmigrante”, expresó el letrado a la agencia citada.

El anuncio de Marco Rubio no brindó información sobre nuevas restricciones, además de la suspensión de visados. Sin embargo, la Asociación de Camiones Estadounidenses (ATA, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado donde hacía alusión a conformar un “escrutinio riguroso” al emitir las licencias comerciales.

La Asociación de Camiones Estadounidenses (ATA, por sus siglas en inglés) insta a endurecer los criterios para obtener una licencia comercial Julia Demaree Nikhinson - AP

“La ATA apoya la suspensión de las visas de trabajo para conductores comerciales y considera que la emisión de licencias de conducir comerciales (CDL) para conductores no domiciliados requiere un escrutinio riguroso, incluyendo la aplicación de las normas de capacitación para conductores principiantes“, sostuvo la asociación.

Los requisitos en 2025 para obtener una licencia de conducir comercial en EE.UU.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés) destaca tres pasos para obtener la licencia de conducir comercial:

Obtener el Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP, por sus siglas en inglés) : este trámite permite que el usuario pueda practicar en la vía pública con un titular de la CDL calificado a su lado. Para obtenerlo, se debe tener 18 años para conducir dentro de su jurisdicción , seleccionar un tipo de licencia (A, B o C) , aprobar un examen de conocimientos generales , tener un certificado médico aprobado y contar con un historial de conducción limpio .

: este trámite permite que el usuario pueda practicar en la vía pública con un titular de la CDL calificado a su lado. Para obtenerlo, se debe , seleccionar un , , tener un y contar con un . Completar la capacitación de conductores de nivel inicial : los conductores que soliciten una licencia de conducir comercial Clase A o B por primera vez y recibieron el CLP a partir del 7 de febrero de 2022, deben completar la capacitación básica para conductores . Este se realiza antes del examen práctico.

: los conductores que soliciten una licencia de conducir comercial Clase A o B por primera vez y recibieron el CLP a partir del 7 de febrero de 2022, deben completar la . Este se realiza antes del examen práctico. Obtención de la Licencia de Conducir Comercial: luego de cumplir los dos primeros pasos, se deben aprobar las tres partes del examen práctico. Luego de hacerlo, el usuario tiene que llevar la documentación a la ventanilla para su procesamiento.

Algunos estados entregan la licencia de conducir comercial (CDL) el mismo día, mientras que otros la envían por correo.

El accidente que dio pie a la cancelación de visas para conductores comerciales

La nueva restricción a los visados para conductores comerciales se implementó días después del siniestro vial ocurrido en una autopista de Florida. Harjinder Singh intentó realizar una maniobra prohibida en un acceso destinado para uso oficial y colisionó con una camioneta familiar. Las tres personas que viajaban en el vehículo fallecieron.

Singh no contaba con residencia legal en Estados Unidos y apenas había respondido correctamente dos de las 12 preguntas verbales de la prueba de dominio del inglés, un nuevo requisito de la administración Trump para la obtención de la licencia de conducir.