Ciudadanía por nacimiento en USA: qué significa ser un apátrida, según el derecho internacional

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos volvió con implicancias que trascienden lo legal y se adentran en la vida cotidiana de millones de familias. Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar este 1° de abril un caso clave, crece la preocupación entre inmigrantes que temen que sus hijos, incluso nacidos en suelo estadounidense, puedan quedarse sin nacionalidad, es decir, apátridas.

El caso que pone en jaque la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

El eje del conflicto actual radica en la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece que toda persona nacida en el país norteamericano y sujeta a su jurisdicción es ciudadana.

La administración federal argumenta que nacer en suelo estadounidense no garantiza la ciudadanía si los padres tienen un estatus temporal o irregular Freepik

La administración Trump sostiene que los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que están en el país sin autorización o con estatus temporal no quedarían automáticamente cubiertos por la cláusula constitucional de ciudadanía, una interpretación que fue bloqueada por tribunales inferiores y que ahora revisa la Corte Suprema.

Esta postura, que ya fue rechazada por tribunales inferiores, será evaluada por la Corte Suprema. De prosperar, podría modificar una práctica vigente por más de un siglo. En términos concretos, el impacto podría ser amplio: una estimación citada por CNN señala que hasta 6,5 millones de personas que residen legalmente en Estados Unidos podrían ver afectados los derechos de sus futuros hijos.

El medio detalla que este universo incluye tanto a inmigrantes indocumentados como a quienes viven en el país norteamericano bajo programas humanitarios o con solicitudes de asilo en trámite. En muchos casos, se trata de personas que llevan años o incluso décadas con su vida en territorio estadounidense.

Qué significa ser apátrida

De acuerdo con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, una persona apátrida es aquella que “no es considerada como nacional por ningún Estado en virtud de la aplicación de su ley”, según lo establece la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.

Esta condición implica la ausencia total de ciudadanía, lo que conlleva graves limitaciones en el acceso a derechos básicos.

ACNUR estima que al menos 4,4 millones de personas en el mundo se encuentran en esta situación, aunque advierte que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido a la falta de registros en muchos países.

Organizaciones como ACNUR advierten que esta medida podría crear una generación de personas apátridas: individuos que no son considerados nacionales por ningún Estado bajo la aplicación de sus leyes Archivo

Consecuencias de no tener nacionalidad

La apatridia no es solo un problema legal, sino una situación que afecta todos los aspectos de la vida. Entre las principales consecuencias se encuentran:

Dificultades para acceder a la educación, desde la inscripción escolar hasta la continuidad en estudios superiores

Imposibilidad de obtener empleo formal, lo que expone a situaciones de explotación laboral

Limitaciones para recibir atención médica en sistemas públicos

Obstáculos para abrir cuentas bancarias o adquirir propiedades

Restricciones para casarse legalmente o registrar el nacimiento de hijos

Falta de acceso a documentos de identidad y pasaportes

Estas barreras generan un círculo de exclusión que puede perpetuarse por generaciones, ya que las personas apátridas no pueden transmitir una nacionalidad a sus descendientes.

Cómo se produce la apatridia

ACNUR identifica múltiples causas que pueden derivar en esta condición. Algunas de las más relevantes son:

Vacíos o inconsistencias en las leyes de nacionalidad

Discriminación por motivos étnicos, religiosos o de género

Cambios en fronteras o creación de nuevos Estados

Pérdida o privación de la nacionalidad

Falta de registro de nacimientos

En el contexto del debate en Estados Unidos, uno de los riesgos señalados es precisamente la existencia de vacíos legales. Si un niño no recibiera la nacionalidad estadounidense al nacer y tampoco puede acceder a la de sus padres —por restricciones legales o administrativas— podría quedar en situación de apatridia.