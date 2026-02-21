Qué se sabe de los cambios en la ciudadanía por nacimiento de EE.UU. en febrero 2026 y últimas actualizaciones

Hasta febrero de 2026, la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos se mantiene sin modificaciones prácticas, pese a los intentos del gobierno federal por limitarla. La aplicación de nuevas reglas continúa suspendida por decisiones judiciales que frenaron su implementación.

La orden ejecutiva de Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

El 20 de enero de 2025, día de inicio del nuevo mandato presidencial, se firmó la Orden Ejecutiva 14156, denominada “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”. El objetivo declarado por Trump era modificar el acceso automático a la ciudadanía para determinados recién nacidos.

Donald Trump pide finalizar la ciudadanía por nacimiento automática

La medida apuntaba a dos grupos específicos:

Hijos de madres indocumentadas cuyo padre tampoco sea ciudadano ni residente legal.

cuyo padre tampoco sea ciudadano ni residente legal. Hijos de madres con estatus legal temporal (como visas de turista, estudio o trabajo) cuyo padre no sea ciudadano ni residente legal.

La administración Trump argumentó en su momento que estos menores no estaban plenamente “bajo la jurisdicción” de EE.UU., una condición incluida en el texto de la Enmienda 14. Esta interpretación fue cuestionada por especialistas y organizaciones civiles.

La orden debía entrar en vigor en febrero de 2025, pero tribunales federales intervinieron antes de esa fecha. Diversos jueces dictaron medidas cautelares que impidieron su aplicación inmediata, al considerar que podía contradecir precedentes constitucionales.

“Las lecciones de la historia nos dan todas las razones para desconfiar de este intento de romper con nuestra tradición establecida de reconocer la ciudadanía por nacimiento”, señaló el tribunal en una resolución emitida en octubre.

Con un proyecto de ley y una Orden Ejecutiva, el gobierno de Donald Trump busca frenar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, pero aún no lo logra Jacquelyn Martin� - AP�

Qué decidió la Corte Suprema de EE.UU. sobre la ciudadanía por nacimiento

Las últimas medidas y acciones legales respecto a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. hasta la fecha son las siguientes:

Emisión de medidas cautelares (febrero de 2025) : inmediatamente después de la firma de la orden, jueces federales bloquearon su implementación tras argumentar que violaba la Enmienda 14 de la Constitución.

: inmediatamente después de la firma de la orden, jueces federales bloquearon su implementación tras argumentar que violaba la Enmienda 14 de la Constitución. Fallo de la Corte Suprema en CASA v. Trump (junio de 2025) : en una decisión de seis a tres, el máximo tribunal de EE.UU. determinó que los tribunales inferiores no tienen autoridad para emitir “mandatos universales” (bloqueos nacionales). Aunque esto permitió técnicamente que la orden avanzara en algunas jurisdicciones, no resolvió el problema de fondo sobre si la medida es constitucional.

: en una decisión de seis a tres, el máximo tribunal de EE.UU. determinó que los tribunales inferiores no tienen autoridad para emitir “mandatos universales” (bloqueos nacionales). Aunque esto permitió técnicamente que la orden avanzara en algunas jurisdicciones, no resolvió el problema de fondo sobre si la medida es constitucional. Certificación de demandas colectivas (julio y agosto de 2025) : de acuerdo con la organización Proyecto de Asistencia a Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), para sortear las limitaciones del fallo de junio, los defensores de los inmigrantes lograron que jueces en New Hampshire y Maryland certificaran a los bebés afectados como una clase protegida, lo que permitió obtener nuevos bloqueos nacionales que mantienen suspendida la orden ejecutiva.

: de acuerdo con la organización Proyecto de Asistencia a Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), para sortear las limitaciones del fallo de junio, los defensores de los inmigrantes lograron que jueces en New Hampshire y Maryland certificaran a los bebés afectados como una clase protegida, lo que permitió obtener nuevos bloqueos nacionales que mantienen suspendida la orden ejecutiva. Revisión del caso Barbara v. Trump (diciembre de 2025 - presente): la Corte Suprema aceptó revisar formalmente la demanda colectiva de New Hampshire. Esta es la medida judicial más reciente y se espera que, una vez que se presenten los argumentos, se llegue a una decisión final a mediados del verano boreal.

Es importante destacar que, a febrero de 2026, la ciudadanía por nacimiento sigue garantizada para todos los nacidos en suelo estadounidense debido a que los bloqueos judiciales derivados de las demandas colectivas siguen vigentes.

La resolución judicial definitiva podría estar para fines de junio o principios de julio de 2026 Freepik

Cuáles son los requisitos actuales para la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la forma principal de adquirir este beneficio es el principio jurídico conocido como “derecho del suelo”, que se basa en el lugar de nacimiento. Bajo esta norma, casi cualquier persona nacida dentro del país norteamericano obtiene la ciudadanía de manera automática.

El requisito central es que el nacimiento ocurra dentro de los límites territoriales de EE.UU., lo que incluye los cincuenta estados, los territorios y las aguas jurisdiccionales. También se considera el espacio aéreo nacional.

Por otro lado, existen situaciones específicas en las que la ciudadanía no se concede automáticamente. Entre ellas se encuentran los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados, ya que estos no están sometidos a la jurisdicción ordinaria de EE.UU.

Tampoco adquieren ciudadanía automática los hijos de fuerzas militares extranjeras en ocupación hostil. Estos casos son poco frecuentes y responden a normas del derecho internacional.

La orden ejecutiva firmada en 2025 buscaba modificar estas reglas al excluir a ciertos recién nacidos del derecho automático. Sin embargo, debido a las decisiones judiciales, esos cambios no se han implementado por el momento.