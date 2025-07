Cómo es el Formulario I-407 del Uscis: si lo firmas, puedes perder la green card

El Formulario I-407 se utiliza para informar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) que un residente permanente legal (LPR, por sus siglas en inglés) abandonará el estatus. Sin embargo, se trata de un trámite voluntario, ya que se perderá la green card y todos los beneficios.

Cuál es el formulario para abandonar el estatus de residente permanente en EE.UU.

Presentar el I-407, Registro de Abandono del Estatus de Residente Permanente Legal, “es una decisión sería que no debe tomarse a la ligera ni hacerse bajo presión”, advierte el sitio Boundless especializado en trámites de inmigración. La petición puede derivar en el inicio de un proceso de deportación.

El Formulario I-407 está diseñado para proporcionar un procedimiento sencillo para registrar la renuncia a la residencia permanente legal

El abogado José Jordán explicó para Telemundo que en la actualidad se presentan más casos “de personas que están renunciando a su residencia en la frontera”. Agregó que quienes salen del país y regresan los “convencen de renunciar a su residencia llenando el formulario que se llama I-407”.

El legista aclaró que con el nuevo gobierno de Donald Trump, las políticas migratorias han cambiado, lo que ahora permite que un agente de inmigración mande a un migrante a un centro de detención, en lugar de darle una carta para presentarse ante un juez, lo que sí se hacía antes.

Para esos casos, Jordán explicó: “Ustedes no tienen que firmar ningún documento, no tienen que renunciar a su residencia y aunque los detengan en un centro de reclusión (aunque nadie quiere estar ahí), por lo menos va a quedarse siendo residente y el juez va a darle su residencia de regreso si es que no tienen problemas grandes”.

El uso del formato también garantiza que la persona sea informada de su derecho a una audiencia ante un juez de inmigración

El abogado de inmigración añadió que esta situación puede ocurrirle a cualquier residente de Estados Unidos que sale del país y regresa, pues todos están sujetos a la determinación de ser admitido por parte de agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

En ese momento es en el que pueden pedirles que firmen el formulario I-407, si el funcionario cree que la persona no merece ser residente, lo que terminaría en un proceso de deportación.

El Registro de Abandono del Estatus de Residente Permanente Legal, está diseñado para proporcionar un procedimiento sencillo para renunciar al beneficio. El uso del formulario “también garantiza que la persona sea informada de su derecho a una audiencia ante un juez de inmigración y que haya renunciado a dicho derecho de forma consciente, voluntaria y afirmativa”, explica la agencia.

Los residentes permanentes legales pueden salir fuera de Estados Unidos y, en la mayoría de los casos, los viajes breves no afectan el estatus

Si el residente permanente legal tiene 14 años o menos, el padre, encargado con custodia o tutor legal debidamente designado, debe firmar y dar el consentimiento para presentar el formato. Además, deberán presentar evidencia para establecer la relación parental con el menor.

Si el LPR es un adulto incapacitado, el tutor legal debe firmar y dar su consentimiento para presentar el formulario, así como demostrar la tutela.

Si se presenta la renuncia, el Uscis proporcionará el nombre y la fecha de presentación al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Al respecto, la agencia advierte que puede haber consecuencias significativas, como estar sujeto a un impuesto de expatriación.