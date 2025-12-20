Cómo preparar atole, la bebida de los migrantes mexicanos para combatir el frío en EE.UU.

Las comunidades mexicanas y otros migrantes provenientes de Centroamérica que radican en Estados Unidos consumen atole, una bebida prehispánica que tiene diversas variantes y que suele acompañarse con tamales, o ser el remedio para el frío durante el invierno, además de tener versiones ricas en vitaminas.

Cuál es el origen del atole, la tradicional bebida mexicana

El atole forma parte de la gastronomía mexicana y se encuentra presente como acompañante del desayuno o en las noches fías, de acuerdo con el gobierno de México.

El atole es una bebida mexicana de origen prehispánico hecha originalmente a base de harina de maíz y agua (elpoderdelconsumidor.org)

Además de tener buen sabor, aporta diferentes nutrientes y tiene una historia que se remonta a la época prehispánica no solo en territorio mexicano, sino también en otros países de América Central, como Guatemala.

Esta bebida se preparaba originalmente con harina de maíz en agua y las proporciones empleadas permitían que adquiriera espesor y viscosidad, aunque con el paso del tiempo la receta se modificó y se agregaron especias y frutas para mejorar su sabor.

Algunos otros ingredientes que también forman parte del atole son el cacao, vainilla, canela, anís, flor de azahar, hojas de naranjo, chocolate, jugo o pulpa de frutas, y otros saborizantes.

Otra característica relevante del atole es su dulzor, que tradicionalmente se obtiene del piloncillo, azúcar o miel. Actualmente, además de la base de maíz original, también se pueden emplear harinas de arroz o trigo y cambiar el agua por leche.

Cómo preparar el atole mexicano rico en vitamina C

El atole de guayaba es una de las versiones más ricas de esta bebida y también posee vitamina C, que ayuda durante la temporada invernal a prevenir resfriados, de acuerdo con México en mi cocina.

Para preparar esta bebida se necesitan los siguientes ingredientes:

Leche entera o de su preferencia

Azúcar

Canela

Harina de maíz

Agua

Guayaba o puré de guayaba

Existen diversas versiones del atole y algunos de ellos incluyen frutas naturales, como el atole de guayaba (elpoderdelconsumidor.org)

Para la preparación:

Mezclar la leche con el azúcar y la rama de canela en una cacerola que deberá dejarse cocinar a fuego medio.

En un tazón pequeño mezclar la harina de maíz con una taza de agua y revolver bien hasta que no queden grumos.

Cuando la leche hierva se deberá agregar lentamente la harina de maíz disuelta en agua y dejarse en cocción hasta hervir.

Después se debe bajar a fuego bajo y hervir hasta que la mezcla espese.

Las guayabas frescas o en su versión enlatada se deben licuar para convertirse en puré, la mezcla se pasará por un colador para deshacerse de las semillas.

Tras aproximadamente ocho minutos de cocer el atole, se agregará el puré de guayaba y se cocinará a fuego medio o bajo durante 10 minutos más.

Una vez listo, se apaga el fuego, y se sirve la mezcla caliente con un poco de canela molida.

Cuáles son los beneficios del atole de guayaba

El atole de guayaba es una bebida rica en sabor y en nutrientes, especialmente si se utilizan frutas frescas o enlatadas sin azúcares añadidos, de acuerdo con Milenio.

El atole puede aportar diversos nutrientes, de acuerdo con los ingredientes que se empleen para prepararlo (elpoderdelconsumidor.org)

Algunos de los beneficios de las guayabas son su elevado contenido de vitamina C, que es útil para reforzar el sistema inmunológico y un auxiliar en la prevención y el tratamiento de enfermedades respiratorias, como el resfriado.

También se trata de una fruta rica en antioxidantes, que pueden reducir las molestias relacionadas con enfermedades virales y protegen al cuerpo del daño celular. Además, tienen una buena cantidad de fibra que es positiva para el sistema digestivo, aporta hidratación y minerales importantes.

Por su parte, el atole simple también es rico en nutrientes cuando su base es el maíz. Los atoles blancos son los que se preparan con maíz nixtamalizado y aportan fibra, antioxidantes, calcio, potasio, magnesio, fósforo y zinc, así como vitamina B1 y B7, según el Poder del consumidor.