Ultimas actualizaciones de la ciudadanía americana: reglas del Uscis y alerta para los migrantes en febrero 2026

En las primeras semanas de 2026, el sistema migratorio estadounidense volvió a moverse. Nuevas tarifas, ampliación de visas temporales, cancelaciones de protecciones humanitarias y un endurecimiento en los controles sobre quienes ya son ciudadanos configuran un escenario complejo para millones de inmigrantes.

Visas temporales H-2B: más cupos, pero con condiciones estrictas

A fines de enero, el gobierno federal anunció un incremento excepcional del límite anual de visas H-2B para el año fiscal 2026 .

. La decisión fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional junto al Departamento de Trabajo.

El gobierno federal habilitó 64.716 visas temporales adicionales para el año fiscal 2026 Freepick

El aumento habilita hasta 64.716 visas adicionales, destinadas exclusivamente a empresas que demuestren que sufrirán un daño irreparable si no consiguen trabajadores temporales.

El nuevo cupo no será uniforme y prioriza ciertas situaciones laborales:

46.226 visas: solo para trabajadores que ya hayan tenido estatus H-2B en alguno de los últimos tres años fiscales.

18.490 visas restantes: disponibles para empleados de temporada tardía que comiencen entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2026.

Se repartirán en tres asignaciones a lo largo del año fiscal.

Los empleadores deberán firmar un formulario especial certificando el daño económico si no obtienen el personal.

La medida, aclararon las autoridades, tiene carácter temporal y no garantiza que el aumento continúe en años futuros. El objetivo es sostener sectores con déficit laboral sin perjudicar a los trabajadores estadounidenses.

Suben las tarifas de procesamiento premium desde marzo

El servicio de trámite acelerado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) tendrá nuevos costos desde el 1° de marzo de 2026. La actualización responde a la inflación acumulada entre junio de 2023 y junio de 2025.

Según el organismo, el dinero se utilizará para mejorar procesos, reducir atrasos y financiar servicios de naturalización.

A partir del 1° de marzo de 2026, el costo del procesamiento acelerado de USCIS subirá por inflación Freepik - Freepik

Nuevos valores principales:

Petición de trabajador no inmigrante (H-2B y R-1): de US$1685 a US$1780

Otras clasificaciones laborales (como H-1B y L-1): de US$2805 a US$2965

Peticiones de residencia por empleo: de US$2805 a US$2965

Cambio o extensión de estatus de estudiantes: de US$1965 a US$2075

Permiso de trabajo OPT/STEM-OPT: de US$1685 a US$1780

TPS: cancelaciones, pausas judiciales y fechas límite

La mayor alerta migratoria del mes gira alrededor del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que atraviesa cancelaciones, demandas judiciales y prórrogas inesperadas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que varios países ya no cumplen las condiciones para mantener el beneficio.

Somalia: finaliza el 17 de marzo de 2026

Etiopía: finaliza el 13 de febrero de 2026

Venezuela (designación 2023): continúa permiso laboral hasta el 2 de octubre de 2026 si el documento fue emitido antes del 5 de febrero de 2025.

De acuerdo con la determinación de la secretaria Kristi Noem, el Estatus de Protección Temporal para los ciudadanos de Etiopía finaliza oficialmente este 13 de febrero de 2026 Facebook CASA

Por otro lado, tribunales federales frenaron decisiones del gobierno mientras continúan los litigios de:

Haití

Myanmar (Birmania)

Sudán del Sur

En los últimos días, un tribunal de apelaciones reactivó la terminación del TPS para:

Honduras

Nepal

Nicaragua

Las autoridades del Uscis aclararon que podrían existir nuevas actualizaciones judiciales en cualquier momento.

Pausa en visas de inmigrante para decenas de nacionalidades

El Departamento de Estado inició una revisión integral para evitar que inmigrantes se conviertan en carga pública. Como resultado, desde el 21 de enero de 2026 se suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de decenas de países de riesgo económico.

La lista incluye gran parte de América Latina, África y Asia —entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Uruguay y Venezuela—. La medida implica que

Las entrevistas consulares continúan

No se revocan visas ya otorgadas

No afecta visas de turista.

Excepción para personas con doble nacionalidad

Adopciones estadounidenses pueden obtener permiso especial

La política responde, según el gobierno, al principio de autosuficiencia financiera exigido por el presidente Donald Trump.

Desde el 21 de enero de 2026, el Departamento de Estado suspendió la emisión de nuevas visas de inmigrante para ciudadanos de países con "riesgo económico"

Mayor vigilancia y riesgo de perder la ciudadanía

La última actualización del mes llegó a través de un informe periodístico publicado por NBC News: el gobierno ampliará los esfuerzos para retirar la ciudadanía a personas naturalizadas.

El plan consiste en reasignar funcionarios migratorios para investigar posibles fraudes durante la obtención de la nacionalidad.

Generar entre 100 y 200 casos mensuales de desnaturalización.

Detectar antecedentes criminales ocultos

Investigar fraude fiscal o beneficios públicos indebidos

Revisar posibles riesgos de seguridad nacional

Un portavoz de Uscis, Matthew Tragesser, explicó la nueva política: “Tolerancia cero contra el fraude en la naturalización y perseguiremos la desnaturalización de cualquiera que haya mentido o tergiversado información”, indicó, al agregar que se trabajará junto al Departamento de Justicia.

Los expertos señalan que el proceso es largo y complejo, pero genera preocupación: