Día de la Candelaria: por qué se celebra el 2 de febrero y qué migrantes en EE.UU. conmemoran a la Virgen María

El Día de la Candelaria se conmemora cada 2 de febrero y tiene su origen en la presentación del Niño Dios en el Templo. La fecha se ha mezclado con tradiciones indígenas que enriquecen la celebración en América Latina y entre migrantes latinos en Estados Unidos.

Por qué el Día de la Candelaria se celebra el 2 de febrero

El Día de la Candelaria se celebra el 2 de febrero por ser la fecha en la que se cumplen 40 días después del parto de María, de acuerdo con Desde la Fe.

El Día de la Candelaria conmemora la purificación de la Virgen María y la presentación del Niño Dios en el Templo (INAH/ Pedro de Campaña 1503-1580)

Además, es la fecha en la que la Virgen María y San José llevaron al Niño Dios al Templo y lo presentaron ante Dios, como marcaba la tradición.

En México, es una fecha de celebración en la que los fieles llevan imágenes del Niño Jesús a la iglesia, para que sean bendecidas y estén presentes en la celebración de la Eucaristía.

En el evangelio de Lucas, se menciona que Simeón, descrito como un hombre justo y sabio, llegó al Templo el mismo día que María y José, tomó al Niño Jesús en brazos y dijo:

“Ahora, señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos; Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo".

Las velas o candelas simbolizan la purificación de María y la luz del Niño Jesús para el mundo (Archivo) (Fuente: Pexels)

Fue por la descripción de Simeón, quien llamó a Jesucristo como la luz que alumbra a las naciones, que la celebración católica inicia con la bendición de candelas encendidas, con la que los fieles entran en procesión, de ahí proviene el nombre de Candelaria.

Migrantes en EE.UU. mantienen vigente la tradición de la Virgen de la Candelaria

Aunque se trata de una conmemoración religiosa que se celebra en diferentes partes del mundo, para los migrantes mexicanos es una mezcla entre la fe del cristianismo y las tradiciones prehispánicas.

De acuerdo con el gobierno mexicano, el 2 de febrero la persona a la que le salió el muñeco del Niño Dios en la celebración de la Rosca de Reyes debe realizar tamales y atole y compartirlos en familia.

Esta tradición surge debido a que el calendario azteca, marcaba la bendición del maíz y una celebración con alimentos elaborados del mismo, para conmemorar este día.

En México, el Día de la Candelaria se celebra con tamales y atole (Gobierno de México)

Además, muchos mexicanos suelen vestir a sus imágenes del Niño Dios de diferentes atuendos y profesiones, como doctores, maestros y hasta futbolistas.

Así los llevan a la misa del Día de la Candelaria, para bendecirlos y atraer prosperidad para la familia.

En España, también es una celebración importante, nacida en las Islas Canarias, donde se lleva a cabo un desfile especial ante el Presidente y el Rey, además de una fiesta que se extiende por varios días y tiene lugar en la Basílica de la Virgen de la Candelaria.

Quién es la Virgen de la Candelaria

El 2 de febrero, además de la presentación de Jesús al Templo, la tradición también marcaba que las madres debían presentarse en la iglesia 40 días después del parto para su purificación y como agradecimiento a Dios por el nacimiento de su hijo.

La Virgen de la Candelaria es la patrona de las Islas Canarias en España (INAH)

Es por ello que el Día de la Candelaria también se conmemora la purificación de la Virgen María, de acuerdo con el INAH.

La Virgen de la Candelaria es la misma persona que la Virgen María y hace referencia a la fiesta dedicada a su pureza, la cual está simbolizada por los cirios encendidos o candelas.

La fiesta en honor a esta figura cobró fuerza en España tras la aparición de la Virgen de la Candelaria a dos pastores guanches en la isla canaria de Tenerife, en 1392, mientras que la devoción de esta Virgen se expandió al continente americano a partir del siglo XVI.