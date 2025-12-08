Dream Act 2025: actualizaciones sobre la propuesta que busca otorgar la residencia a nuevos migrantes en EE.UU.

Diversos legisladores en EE.UU. han propuesto leyes que protegerían a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y en general a los “dreamers”. A diciembre de 2025, estas son las actualizaciones sobre las propuestas que buscan otorgar la residencia a nuevos migrantes.

Dream Act 2025: la reintroducción de una propuesta de más de 20 años

Este jueves 4 de diciembre, el senador demócrata Dick Durbin, de Illinois, junto a la legisladora republicana Lisa Murkowski, presentó la Dream Act 2025, que permitiría a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que cumplen con ciertos requisitos obtener la green card.

El senador demócrata, Dick Durbin, introdujo la legislación una vez más antes de su retiro X @SenatorDurbin - X @SenatorDurbin

A partir de 2001, Durbin ha presentado el proyecto en todos los Congresos, y sería la última vez que lo hace antes de su retiro.

Con la legislación busca brindar a los jóvenes inmigrantes la oportunidad de obtener la green card, y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense.

“Presenté la Dream Act hace 24 años, y a lo largo de estos años he conocido a cientos de jóvenes increíbles, hombres y mujeres, dreamers, que son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel“, indicó el senador.

La legislación permitiría que estos jóvenes obtuvieran los beneficios, si:

Llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y no tienen estatus legal.

y no tienen estatus legal. Se gradúan de la escuela secundaria u obtienen un GED.

de la escuela secundaria u obtienen un GED. Prosiguen estudios superiores , trabajan legalmente durante al menos tres años o sirven en las fuerzas armadas .

, trabajan legalmente durante al menos tres años o . Aprueban verificaciones de antecedentes de seguridad y de aplicación de la ley y pagan una tarifa de solicitud razonable.

de seguridad y de aplicación de la ley y pagan una tarifa de solicitud razonable. Demuestran dominio del idioma inglés y conocimiento de la historia de Estados Unidos .

y conocimiento de la . No han cometido un delito grave u otros crímenes serios y no representan una amenaza para nuestro país.

Dream Act 2025 Actualizaciones Sobre La Propuesta

El proyecto que buscan la green card para los dreamers y los TPS

De acuerdo con la American Immigration Council, en los últimos 20 años, se han presentado al Congreso al menos 20 versiones de la Ley Dream, y si bien las distintas versiones presentan algunas diferencias, todas buscan la regularización de la situación migratoria de los indocumentados que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.

En febrero de este año, la congresista demócrata Sylvia García, de Texas, reintrodujo la ley bipartidista del Sueño y la Promesa Americana de 2025 - HR1589 (American Dream and Promise Act of 2025).

La legislación brindaría un camino hacia la ciudadanía para los dreamers, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y de la Salida Forzada Diferida.

El proyecto cuenta con el apoyo de 202 congresistas y más de 130 organizaciones, desde grupos de derechos civiles y educativos hasta sindicatos y organizaciones de derechos de los inmigrantes. Sin embargo, su última acción se registró hace meses cuando se dieron los comentarios introductorios del patrocinador sobre la medida.

Las tres versiones de la Ley Dream brindarían a los beneficiarios una vía para obtener la ciudadanía estadounidense J. Scott Applewhite - AP

La propuesta de legislación establece:

Proteger y otorgar la residencia permanente condicional por diez años y cancelar los procedimientos de deportación .

y cancelar los procedimientos de . Proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los dreamers elegibles al otorgarles el estatus completo de residente permanente Legal .

elegibles al otorgarles el estatus completo de . Protección durante la solicitud de alivio.

Brindar a los migrantes elegibles acceso a ayuda financiera federal .

. Permitir que los dreamers elegibles que se encuentran en el extranjero soliciten ayuda.

elegibles que se encuentran en el extranjero soliciten ayuda. Prevenir la penalización de los estados que otorgan matrícula estatal a estudiantes indocumentados en función de la residencia.

La propuesta de ley que busca devolver la dignidad a los migrantes en EE.UU.

En 2023, la representante María Elvira Salazar, republicana por Florida, presentó legislación migratoria bipartidista: Dignity Act (HR 3599).

Un proyecto de ley que aborda varios aspectos del sistema de inmigración de EE.UU., entre ellos, brindar una solución al estatus de los indocumentados.

El mismo año en que se presentó el proyecto fue remitido al Subcomité de Seguridad y Control Fronterizo del Congreso.

Para 2024, pasó al Subcomité de Seguridad Social. Sin embargo, la propuesta legislativa no ha tenido más acciones desde el año pasado.

Los proyectos difieren en la cantidad de personas que calificarían para la residencia debido a las variaciones en sus requisitos de duración de la estadía en EE.UU. y edad al llegar Canva

En julio de este 2025, un grupo bipartidista de representantes, liderado por Salazar, y la representante Verónica Escobar, demócrata por Texas, presentó una versión actualizada de la Ley Dignity (HR 4393) con la que buscan “reparar el deficiente sistema migratorio” de Estados Unidos.

Con la reciente propuesta, los legisladores pretenden dar a los dreamers y beneficiarios de DACA la residencia permanente condicional por diez años. Posteriormente, tendrán una vía para adaptarse al estatus mediante experiencia laboral, servicio militar o educación superior.