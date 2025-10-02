El calvario de una directora de cine latina casada con un ciudadano en Los Ángeles: fue por su green card y el ICE la detuvo

Barbara Gomes Marques, directora de cine y actriz de origen brasileño, acudió con su esposo, un ciudadano estadounidense, a una cita en Los Ángeles para tramitar su green card. Sin embargo, lo que debía ser un avance hacia la residencia permanente en Estados Unidos terminó del peor modo: fue arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en California. Según denunció su marido, los oficiales incluso se burlaron de ella cuando lloraba: “Se sacaron una selfie”.

Es brasileña, fue a tramitar su green card y terminó detenida en Los Ángeles

La cita migratoria de Barbara Gomes Marques estaba programada en el Edificio Federal Edward R. Roybal, en Los Ángeles. Según contó Tucker May, esposo de la migrante brasileña, ambos se presentaron a lo que creían sería un paso decisivo para que ella obtuviera su residencia legal permanente.

Barbara Gomes Marques, de origen brasileño, fue detenida por el ICE tras una cita para obtener su green card Instagram; @tuckermaymysteries

Al final de la reunión, los agentes le pidieron a la mujer brasileña que los acompañara para hacer una copia de su pasaporte. Sin embargo, según relató su marido a CBS News, fue una estrategia que usaron para separarla de su abogado y detenerla.

“Volver a casa sin ella esa noche fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Ella estaba emocionada de dar el primer paso hacia la ciudadanía estadounidense, y yo tuve que irme a casa y guardar en una bolsa de plástico los zapatos que le habían quitado y me habían dado”, relató May.

Quién es Barbara Gomes Marques y por qué la detuvo el ICE

Barbara Gomes Marques es brasileña y tiene 38 años. Llegó a Estados Unidos en 2018 con una visa de turista. Durante ese tiempo, construyó una carrera como directora y actriz, con trabajos reconocidos en documentales y filmes independientes.

En abril de 2025, se casó con un Tucker May, un ciudadano estadounidense. Sus conocidos la describen como una persona que “irradia calidez y amabilidad”.

Tras la detención de Barbara Gomes Marques, sus amigos y allegados iniciaron una campaña en GofundMe Instagram: @barbaramarianamarques

“Es el tipo de amiga que inmediatamente se siente como familia y hace que todos a su alrededor se sientan queridos”, contó Nikki Groton, una allegada a la pareja que inició una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para poder sustentar los gastos de representación legal de Gomes Marques, quien lleva poco más de una semana detenida.

De acuerdo con las autoridades migratorias, la detención se basó en una supuesta falta a una cita judicial en 2019 relacionada con su estatus migratorio. Sin embargo, tanto ella como su esposo aseguraron que nunca recibieron esa notificación y que recién se enteraron de la existencia de esa orden cuando ocurrió el arresto.

Marcelo Gondim, abogado de la mujer, explicó que faltaba poco para que su clienta pudiera regularizar su situación migratoria, gracia a estar casada con un ciudadano estadounidense. “Tiene una vía legal para obtener la residencia permanente en cuestión de meses, si tan solo le dieran la oportunidad”, remarcó.

Barbara Gomes Marques junto a su esposo, un ciudadano estadounidense Gofundme

Las malas condiciones de detención y la burla del ICE a la brasileña detenida

Tras el arresto, Marques permaneció una semana en las instalaciones del ICE en Adelanto, California. Luego, fue llevada a Arizona, mientras que posteriormente la enviaron a un centro de detención en Louisiana.

Según se detalla en la campaña de recaudación de fondos, las condiciones de sus traslados y de los centros de detención donde fue alojada son preocupantes: pasó casi tres días de viaje con grilletes, en tramos de más de 12 horas sin comida ni agua. Al llegar al destino, tuvo que dormir en el suelo.

También denunciaron que le negaron tratamiento para una afección crónica en la espalda e incluso analgésicos básicos como ibuprofeno.

“Le pusieron grilletes en las manos, en las piernas y también en la cintura, como si fuera una delincuente empedernida", se quejó el esposo de la migrante. Además, contó que ella fue sometida a burlas de los oficiales: “Tenía lágrimas corriendo por su rostro y me contó que uno de los agentes del ICE sacó su celular, riendo, y se tomó una selfie”.

Barbara Gomes Marques junto a su esposo estadounidense y su suegra Instagram: @tuckermaymysteries

La reacción de la comunidad ante la detención de Barbara Gomes Marques: cuál es su situación

El caso generó conmoción en círculos artísticos y comunitarios. La campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales ya recaudó más de US$43.000. Además del dinero, también piden contactar a legisladores y autoridades para intervenir en su favor.

Por su parte, el abogado de Barbara Gomes Marques presentó una solicitud de emergencia para frenar la deportación y evitar que la trasladen a otro centro de detención. En tanto, su marido pide ayuda: “Soy un hombre que intenta que su esposa vuelva a casa. Necesitamos a alguien con más poder que yo para ayudar”.

“Si permitimos que estas cosas les pasen a nuestras personas más vulnerables, es solo cuestión de tiempo antes de que nos pase a cualquiera de nosotros”, concluyó.