Es guatemalteca, estaba embarazada de 36 semanas y el ICE la detuvo: fue deportada junto a sus dos hijos

Una mujer guatemalteca, embarazada de seis meses, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Después de pasar casi 90 días bajo custodia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consiguió una autorización médica para deportarla. Ahora, ella denuncia que fue engañada por las autoridades para firmar su salida voluntaria a cambio de 15.000 dólares que nunca recibió.

Mujer embarazada deportada por el ICE denuncia engaño: le prometieron US$15000 que nunca recibió

Juana Felipe, oriunda de Guatemala, llevaba casi dos años en Estados Unidos junto con sus hijos y su esposo cuando fue detenida por agentes del ICE.

La mujer pasó tres meses bajo custodia de las autoridades, recluida en un centro de detención en Dilley, Texas.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el congresista demócrata Joaquín Castro, que representa al 20.º distrito congresional, visitó el recinto, pero acusó que la escondieron por la falta de atención médica y presuntos malos tratos.

“Yo quería hablar con ellos, pero no se pudo. Quería hablar con el congresista”, explicó en diálogo con N+.

En su detención en Dilley, una de sus hijas enfermó con fiebre, por lo que las autoridades decidieron aislar a la madre en un cuarto conocido como “la hielera” por sus temperaturas gélidas.

“Ellos me metieron en la hielera como cinco días”, recordó durante su testimonio.

Cómo fue la deportación de la guatemalteca

La mujer fue analizada por un médico, que midió sus niveles de azúcar y realizó un ultrasonido. Cuando observó los resultados, el profesional sostuvo que no había problemas y firmó la autorización para su deportación, pero el proceso no terminó ahí.

Con la habilitación para viajar en avión, las autoridades le ofrecieron un bono de US$15.000, según su relato.

Pese a los riesgos, la mujer abordó el vuelo con sus dos hijos, de dos y ocho años, y llegó a su tierra natal, un pueblo al norte de la ciudad de Guatemala, donde reside con su esposo. En ese momento llevaba 36 semanas de embarazo.

La mujer guatemalteca denunció que las autoridades le ofrecieron US$15.000, pero nunca le pagaron

Ahora, lejos de Estados Unidos y con pocas posibilidades de reclamar a los funcionarios, denuncia que la engañaron para firmar su salida voluntaria y nunca recibió el dinero prometido.

Qué dice el ICE sobre la detención de mujeres embarazadas en EE.UU.

En un memorando oficial, la agencia encargada de realizar los controles migratorios indica que, en general, “no debe detener, arrestar o poner bajo custodia” a personas que están embarazadas, en periodo posparto o lactancia si la razón es una violación administrativa de leyes migratorias.

De acuerdo con esta normativa, conocida bajo el nombre de Directiva 11032.4 —Identification and Monitoring of Pregnant, Postpartum, or Nursing Individuals (vigente desde el 1° de julio de 2021), solo puede suceder en situaciones excepcionales. Esto incluye casos en los que corre riesgo la seguridad nacional.

Antes de emitir una detención de este tipo, un oficial de nivel superior (director de oficina de campo o equivalente) debe aprobarla. Una vez bajo custodia, los oficiales deben proporcionar seguimiento médico y revisiones periódicas de su situación.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que el ICE arrestó y mantuvo bajo condiciones precarias a decenas de mujeres embarazadas a lo largo de 2025 en EE.UU. Flickr/usicegov

En reiteradas ocasiones bajo la administración Trump, organizaciones de derechos civiles denunciaron que mujeres embarazadas han sido retenidas, deportadas o han sufrido falta de atención médica en custodia.

Según un artículo de Associated Press, el DHS sostuvo que las detenidas embarazadas tienen visitas regulares, servicios de salud mental, apoyo nutricional y alojamiento “en línea con los estándares de atención de la comunidad”.

No obstante, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció que a lo largo de 2025 se reunió con más de una docena de mujeres que estaban embarazadas mientras estaban bajo custodia del ICE.

Esto incluye algunas que tuvieron un aborto espontáneo durante su detención.