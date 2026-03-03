“Mamá, ven a buscarnos”: el drama de dos padres detenidos por el ICE en California tras dejar a sus hijos en la escuela

El 27 de enero pasado, dos padres de San Diego, en California, fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras dejar a sus hijos en la escuela. Dos semanas después, consiguieron la libertad condicional. Ahora, enfrentan un proceso migratorio y podrían ser deportados.

El ICE arrestó a dos padres en San Diego: habían llevado a sus hijos a la escuela

Durante la mañana del 27 de enero, Reinaldo Chirino y Kris Pineda se prepararon para dejar a sus hijos en clases sin saber el drama que enfrentarían luego.

Cuando los llevaron a la escuela, agentes del ICE se presentaron en las inmediaciones y los arrestaron.

Según relataron en diálogo con CNN, los funcionarios de inmigración los siguieron desde que salieron de su hogar.

Los padres fueron puestos bajo custodia en el Centro de Detención de Otay Mesa, en el sudeste de la ciudad.

Pasaron dos semanas retenidos hasta que obtuvieron la libertad condicional tras una solicitud judicial y el pago de una fianza. Pese a que pudieron volver a reunirse, el tiempo separados dejó huellas en sus hijos.

Según contó Pineda, los menores lo llamaban todos los días y, entre lágrimas, le decían: “Mamá, ya no quiero estar más en EE.UU., diles que te manden para nuestro país. Ven a buscarnos’”.

A su vez, tras el arresto, reveló que el hijo pequeño de la familia aún se despierta súbitamente por las noches.

Según la madre, esto se debe a que tiene pesadillas en las que los padres se suben a un avión y los abandonan en Estados Unidos.

Mientras estuvieron detenidos, los dos menores de edad quedaron al cuidado de amigos de la familia.

La ausencia impactó incluso en la mascota, un perro llamado “Bella”, que pasó tiempo en un refugio de animales y luego fue acogida por una voluntaria.

“Ahora ya no sale al patio”, relató sobre el animal.

La abogada denuncia que el arresto no respetó directrices del ICE

El informe de CNN también incluye el testimonio de la abogada de la familia, Nerea Goods, quien indicó que consiguió la libertad condicional, pero con el requisito de que ambos lleven “grilletes electrónicos”.

A su vez, informó que están dispuestos a continuar con un proceso migratorio que les permita residir en Estados Unidos.

Los padres detenidos en San Diego, California, no tienen antecedentes penales Captura de CNN

En las próximas semanas, Chirino y Pineda se presentarán en la corte. “Tomar esa decisión de detener dos padres, que tienen dos niños menores de edad, sin alguien para cuidarlos, va contra sus propias directrices”, expresó.

Luego, un portavoz del ICE sostuvo que ninguno de los dos cuenta con estatus regular para permanecer legalmente en el país norteamericano.

Además, agregó que están en proceso de expulsión. “Me sentí muy mal porque no soy un criminal, nunca he hecho nada contra nadie”, remarcó Chirino. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales.

Qué dice el gobierno de Trump sobre los arrestos del ICE contra migrantes sin antecedentes

Los funcionarios del gobierno de Donald Trump resaltaron en reiteradas ocasiones la misión de la administración de arrestar y deportar a extranjeros con antecedentes penales.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sostuvo en declaraciones citadas por Reuters: “El presidente Trump quiere que todos los estadounidenses se sientan seguros en sus comunidades. Ese principio rector es la razón por la que el presidente prometió expulsar de nuestro país a los peligrosos inmigrantes ilegales delincuentes“.

La administración Trump prometió que el ICE arrestaría a inmigrantes con antecedentes penales; la información oficial contradice la retórica usicegov

En un comunicado de la Casa Blanca, el zar fronterizo Tom Homan expresó que “se priorizará a los inmigrantes delincuentes, las amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional”.

En esa línea, agregó luego que “si estás en EE.UU. ilegalmente, nunca estás fuera de consideración”.

No obstante, los datos oficiales reflejan otra realidad. A principios de febrero, más del 73% de los detenidos en las cárceles del ICE no tenían antecedentes criminales, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés).

De los 68.289 arrestados por el ICE, 50.259 no tenían historial criminal.

Además, el rastreador de NBC News muestra que, de los 68.990 migrantes bajo custodia al 8 de enero, solo el 25,7% tenía condenas penales.