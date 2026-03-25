El debate de la Corte Suprema que involucra a los migrantes que piden asilo en Estados Unidos

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos comenzaron un debate con respecto a la legalidad de una eventual política del gobierno de Donald Trump sobre el asilo. Concretamente, se discutió sobre la posibilidad de que la administración federal rechace procesar estas solicitudes y cuándo se considera que un migrante arribó al país norteamericano.

La discusión de la Corte Suprema sobre el asilo: ¿cuándo se considera que un migrante llegó a EE.UU.?

Los magistrados de la máxima autoridad judicial estadounidense discutieron esta cuestión durante el martes, según consignó CNN. Ante la posibilidad de que la administración Trump aplique restricciones para solicitar el asilo a quienes lleguen al país, se debatió qué significa hacerlo.

La Corte Suprema de EE.UU. debatió sobre qué significa llegar al país para solicitar asilo Freepik

Con distintas posiciones y ante los diversos paisajes urbanos que supone la frontera, no queda del todo claro cuándo se considera que un extranjero llegó a EE.UU. De manera general, esto aplica para quienes hayan arribado a un puerto de entrada.

Sin embargo, no todos los jueces estuvieron de acuerdo con la definición de este concepto. Por ejemplo, no coincidieron en si llegar al puerto de entrada es efectivamente comenzar el diálogo con autoridades estadounidenses o aplica a todos los extranjeros que estén en la fila.

Lo mismo ocurre con las barreras terrestres y marítimas. La Corte Suprema debatió sobre cuándo se considera que un migrante cruzó el muro o el lado mexicano del Río Grande y ya se encuentra formalmente en EE.UU.

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Aunque los magistrados lo afrontaron como una cuestión abstracta, podría definir términos clave de las políticas de asilo de la administración Trump.

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Según el medio, en cierto punto del debate, los jueces cuestionaron cuál es la utilidad de intentar resolver esta discusión. Aunque en el pasado un funcionario del gobierno federal mencionó la posibilidad de limitar las solicitudes de asilo según los recursos y la situación de EE.UU., todavía no se avanzó en nada concreto.

A pesar de esta situación, los jueces de la Corte se adelantaron al debate y buscaron resolver la discusión de manera anticipada. Aunque una primera conclusión parecería ser favorable a la eventual política de Trump, por ahora se trata de algo abstracto que no tiene aplicación práctica en el estatus migratorio de los extranjeros.

Quiénes pueden solicitar asilo en EE.UU.

En el país norteamericano, el asilo político funciona como una forma de protección legal para quienes sufrieron persecución o tienen miedo de ser perseguidos en sus países por motivos raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.

Estados Unidos permite a personas perseguidas por distintos motivos solicitar asilo Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

A diferencia del refugio, que se solicita desde el exterior, el asilo aplica para personas que ya se encuentran dentro de EE.UU. o que arribaron a un puerto de entrada, concepto que dio lugar al debate de la Corte Suprema.

Para poder solicitarlo y eventualmente obtener la protección, el solicitante debe demostrar un temor creíble de persecución. Esto obliga a presentar evidencia como documentos oficiales, informes de derechos humanos o testimonios.

En esa misma línea, el migrante debe solicitar asilo dentro del primer año desde su ingreso al país norteamericano.