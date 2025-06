El ICE pone bajo la lupa a Puerto Rico: piden listado de extranjeros con licencia de conducir y otros datos

La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico solicitó una lista con nombres, fechas de nacimiento y direcciones de inmigrantes con licencias de conducir temporales. La medida busca identificar a quienes tienen orden de deportación o antecedentes penales. La petición provocó repudio en organizaciones y comunidades afectadas.

ICE quiere los datos de 5000 conductores extranjeros

La funcionaria a cargo del operativo migratorio en la isla es Rebecca González-Ramos, jefa de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Su oficina forma parte del ICE y otras entidades federales.

El HSI suele investigar fraude aduanero, tráfico de drogas y armas, y también trata de personas. Sin embargo, desde la asunción de Donald Trump, su prioridad pasó a ser la deportación de inmigrantes en situación irregular.

González-Ramos, que además es la primera mujer en liderar esta oficina, confirmó que pidieron la información al Departamento de Transportación y Obras Públicas. "No hay impedimento legal para compartir los registros“, afirmó la funcionaria en conversación con Telemundo Puerto Rico.

El pedido se realizó a fines de enero mediante un requerimiento formal. Incluye datos de más de 5000 personas con estatus migratorio no definido que accedieron a licencias temporales. “Ya estamos evaluando la lista”, indicó la funcionaria, que estima que hay alrededor de 20.000 inmigrantes sin papeles en Puerto Rico.

¿Qué inmigrantes ilegales quiere ICE en Puerto Rico?

"Nuestro mandato es del 100 por ciento“, comentó González-Ramos a NPR. Desde enero, su prioridad es localizar y deportar a todos los inmigrantes sin papeles en la isla. ICE realizó casi 500 arrestos en cuatro meses. Menos del 80% tenían antecedentes, en su mayoría por reingreso tras una expulsión previa.

Rebecca González-Ramos lidera la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en la isla y afirmó que no existe impedimento legal para acceder a los registros solicitados

Tres de cada cuatro detenidos eran dominicanos, según la información oficial, una población arraigada en Puerto Rico hace años. Muchos trabajan como obreros, cocineros o cuidadores. Otros son docentes, abogados o policías. Ahora, las redadas generaron miedo en los barrios de esta comunidad.

“El mensaje no ha cambiado. No hay manera de pertenecer en Estados Unidos si no tienes estatus migratorio. No importa si tienes licencia de conducir o no”, concluyó González-Ramos en Telemundo.

Reclamos de organizaciones y ciudadanos en Puerto Rico

La organización Kilómetro Cero rechazó la solicitud del ICE. "El gobierno no debe colaborar, le tiene que responder a su ciudadanía y a las comunidades más vulnerables“, declaró Mari Narvaez, directora ejecutiva de la organización. También criticó que se vulnere la confidencialidad de datos recolectados bajo una ley local.

Narvaez denunció que el propio gobierno promovió esas licencias para ahora usar la información en su contra. En 2013, el entonces gobernador Alejandro García Padilla firmó la ley que habilitó a miles de inmigrantes a conducir, abrir cuentas bancarias y cobrar cheques.

Muchos de los afectados por esta política son trabajadores esenciales de República Dominicana con años de residencia en Puerto Rico

Distintos vecinos expresaron decepción por la actitud de las autoridades. "Eso está mal, porque los van a ir a buscar y los van a deportar“, cuestionaron en declaraciones recogidas por Telemundo.

Por su parte, González-Ramos explicó que, desde la llegada de Trump, el ICE adoptó métodos más intensivos que en gestiones anteriores. Sus agentes:

Realizan redadas sorpresa en hoteles y obras

Interrogan personas en la calle

Siguen denuncias vecinales

La funcionaria también explicó que los federales también golpean las puertas de quienes tienen orden de expulsión.