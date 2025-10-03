El periodista Mario Guevara será deportado a El Salvador tras casi cuatro meses detenido: “Devastado”

El periodista Mario Guevara será deportado este viernes a El Salvador, tras pasar más de 100 días en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Su hijo Oscar anunció el traslado del comunicador y apuntó que fue derivado recientemente a las instalaciones de Luisiana, desde Georgia, donde partirá el avión que lo enviará a su país natal.

A través de una publicación de Facebook en el perfil de periodista, Oscar, hijo de Mario Guevara, detalló que será deportado a El Salvador el viernes 3 de octubre a las 11 horas (hora local). “Estamos devastados”, señaló el joven al hablar sobre la separación de su familia producida por la expulsión de Estados Unidos.

Mario Guevara, de 48 años, fue detenido en junio pasado durante una protesta “No Kings” en Atlanta, Georgia, que se inició el 14 de ese mes, contra las redadas de migrantes en todo EE.UU. ordenadas por Donald Trump. El periodista realizaba la cobertura del suceso para el canal bajo su fundación, MG News.

Oscar señaló que el reportero hispano se encuentra en un centro de detención de Luisiana, a la espera de su deportación a El Salvador, tras ser trasladado de las instalaciones de Georgia. “Ahora no tenemos los mejores ánimos, pero él está vivo y, cuando pase esta tristeza, sé que nos vamos a levantar y esta vez más fuerte”, expresó en el clip compartido en redes sociales.

Desde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), informaron que el tribunal de apelaciones del undécimo circuito denegó la solicitud de emergencia para suspender la orden de deportación de Guevara el martes pasado. “Su familia, su esposa y sus tres hijos, no tuvieron la oportunidad de despedirse en persona”, indicaron.

Oscar expresó su indignación sobre el proceso que enfrenta su padre. “Mi familia ha sido separada sin una buena razón y solo puedo esperar que algún día podamos reunirnos”, dijo. En tanto, señaló que el domingo 5 de octubre viajará a El Salvador para entregar al periodista sus cosas en EE.UU.

El mensaje de Mario Guevara tras su detención por el ICE en Georgia

El reportero hispano compartió un comunicado en GoFundMe sobre su arresto por parte de los agentes migratorios. “Jamás pensé que pasaría mi 48 cumpleaños entre rejas, como si fuera un criminal”, escribió.

Guevara utilizaba su canal para denunciar los operativos del ICE y, tras su arresto, señaló que los agentes se negaron a liberarlo: “Represento un dolor de cabeza para ellos, una piedra en el zapato. Porque a diario exponía todas las injusticias que cometían en las calles del estado, con miembros de nuestra vulnerable comunidad latina”, indicó.

Y concluyó: “Mi entrega por el trabajo me costó la libertad y ahora estoy a punto de ser deportado, después de más de tres meses en la cárcel”.

Mario Guevara denunció su situación en el centro de detención del ICE

El periodista señaló que fue “víctima de extorsión y de tortura psicológica”. En su relato, indicó que los agentes federales lo mantuvieron durante 70 días en confinamiento aislado. “Estuve en una pequeña celda, donde solo podía salir al sol dos horas al día. Jamás me apagaban la luz y estaba completamente solo”, expresó.

Además, apuntó que sufrió trastornos del sueño derivados de la experiencia. “Llegué al punto de desear morirme y entendí que estaba en depresión”, contó.

Sobre su proceso de deportación, señaló: “Me voy con la frente en alto, pues durante casi 22 años hice las cosas bien. También me voy con el corazón partido por la separación de mi familia. El odio racial les impide vernos [a los agentes] como seres humanos a los inmigrantes".