La carrera de Markwayne Mullin para reemplazar a Kristi Noem en el DHS: quiénes lo apoyan y qué le falta para poder asumir

La nominación del senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, para liderar el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) abrió un escenario político cargado de apoyos cruzados, críticas severas y tensiones partidarias.

El nombramiento de Markwayne Mullin en un momento crítico

Según informó Fox News, la postulación de Mullin llegó en un contexto especialmente delicado, con el DHS en el centro de la estrategia del presidente Donald Trump para reforzar el control migratorio y redefinir la seguridad nacional.

De ser confirmado, Mullin supervisará un organismo multidisciplinario que incluye la vigilancia de fronteras, la lucha contra el terrorismo y la respuesta ante desastres BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

El organismo no solo tiene bajo su órbita la vigilancia fronteriza, sino también la respuesta ante desastres a través de FEMA y la lucha contra el terrorismo, lo que convierte al futuro titular en una figura clave en medio de crecientes tensiones geopolíticas, explicó Fox News.

En ese marco, la audiencia de confirmación prevista en el Senado se presenta como un punto importante para el futuro político del legislador. Su eventual llegada al cargo implicaría asumir la conducción de una de las agencias más relevantes del gobierno en un momento de alta exposición y presión.

Los apoyos republicanos y el respaldo interno para Mullin

Desde su propio partido, Mullin cosecha un respaldo significativo. El senador James Lankford, también de Oklahoma y miembro del Comité de Seguridad Nacional, lo calificó como “el hombre indicado en el momento adecuado”.

En declaraciones recogidas por el medio citado, Lankford destacó que el país norteamericano atraviesa una etapa en la que se debe consolidar la seguridad fronteriza y avanzar en reformas estructurales.

Además, subrayó la necesidad de cambios en FEMA, una de las agencias bajo el DHS, al señalar que Mullin podría aportar un liderazgo firme para “dar vuelta” su funcionamiento.

Otra voz republicana que se sumó al apoyo fue la senadora Joni Ernst, quien consideró que no debería haber demoras en su aprobación, en un contexto en el que —según su visión— los demócratas se niegan a financiar adecuadamente el DHS.

Figuras clave como James Lankford y Joni Ernst han manifestado su apoyo total hacia Mullin J. Scott Applewhite� - AP�

Apoyo inesperado desde el Partido Demócrata

Uno de los aspectos de la nominación es el respaldo parcial que Mullin recibió desde el Partido Demócrata. El senador John Fetterman adelantó que votará a favor de su confirmación.

En declaraciones citadas por Fox News, Fetterman explicó que coincide con Mullin en la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza y en la deportación de criminales. Sin embargo, tomó distancia de la gestión de Kristi Noem en operativos migratorios recientes. “¿Por qué no darle una oportunidad a alguien?”, planteó el senador.

A pesar de los respaldos, la candidatura de Mullin enfrenta una fuerte resistencia, especialmente entre demócratas que cuestionan tanto su experiencia como su temperamento. El senador Andy Kim consideró que la confirmación del republicano representa en realidad un plebiscito sobre las políticas migratorias de la administración Trump.

La audiencia crucial está pactada para este miércoles 18 de marzo, donde se evaluará la idoneidad del candidato Allison Robbert� - FR172296 AP�

Qué le falta a Markwayne Mullin para asumir

Con apoyos importantes pero también con críticas persistentes, el futuro de Mullin depende ahora del proceso de confirmación en el Senado.

La audiencia de confirmación, prevista para el 18 de marzo en el Senado, será determinante. Cada voto será clave en la carrera por ser el próximo secretario de Seguridad Nacional.