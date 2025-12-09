El problema inesperado de las restricciones de Trump y las tarifas de la visa H-1B en los médicos migrantes en EE.UU.

Los centros médicos rurales se enfrentan a nuevas dificultades con la nueva tarifa de US$100 mil en los procesamientos de visas H-1B anunciada por el presidente Donald Trump. Con la escasez significativa de personal en Estados Unidos, las clínicas tendrán problemáticas financieras para contratar profesionales.

El efecto de las nuevas tarifas de la visa H-1B en la medicina

De acuerdo con expertos laborales y abogados de inmigración, las nuevas tarifas afectarán en la contratación de nuevo personal en los centros médicos rurales y la atención oportuna de pacientes, según consignó The Washington Post.

Fundación Estudios Clínicos, uno de los principales centros que participan de ensayos de medicamentos y vacunas en el país FEC

Una investigación coordinada por el Hospital General de Massachusetts (Mass General Brigham) y el Centro Richard A. y Susan F. Smith para la Investigación de Resultados del Centro Médico Beth Israel Deaconess, dictaminó que el porcentaje de médicos con visas H-1B fue casi el doble en los condados rurales que en los urbanos.

“Nuestros hallazgos sugieren que las comunidades con mayor vulnerabilidad socioeconómica serán las más afectadas en términos de disponibilidad de personal sanitario y acceso a la atención por el reciente cambio en la política de solicitud de visas”, dijo el doctor Michael Liu, autor principal del estudio.

Centros médicos afectados por las nuevas normativas migratorias

Las consecuencias ya se sienten en los sectores médicos que enfrentan una gran escasez de personal. Los hospitales Rough Riders, en Dakota del Norte, dependen de profesionales de la salud nacidos en el extranjero y operan con márgenes escasos o negativos, por lo que no pueden costear un costo de USD$100 mil por trabajador.

En la Universidad Favaloro crearon Calíape, una app para mejorar la relación entre médicos y pacientes que recibió el premio IB50K 2025 del Instituto Balseiro Shutterstock

Uno de estos casos ocurre en el West River Health Services, un centro médico rural en Hettinger, una ciudad de 1000 residentes del estado. La clínica ha intentado contratar a un técnico de laboratorio, por lo que evalúa cuatro opciones, según consignó CBS News.

Desembolsar más de US$100 mil por la nueva tarifa de visa H-1B y contratar a uno de los más de 30 solicitantes de Filipinas o Nigeria , lo que equivale a dos técnicos de laboratorio al año, según consignó Bekki Holzkamm, gerente de laboratorio de West River.

y contratar a uno de los más de , lo que equivale a dos técnicos de laboratorio al año, según consignó Bekki Holzkamm, gerente de laboratorio de West River. Solicitar al Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) una exención de la tarifa que podría tardar un tiempo indefinido en ser aprobada.

, por sus siglas en inglés) una exención de la tarifa que podría tardar un tiempo indefinido en ser aprobada. Intentar reclutar a un médico estadounidense.

Dejar el puesto vacante e incrementar la carga de trabajo del equipo actual.

“Esto va a ser un gran problema para la atención médica rural”, sostuvo Kathrine Abelita, una técnica de laboratorio filipina de West River que contó con una visa H-1.

Pedido de las organizaciones a la administración Trump

La Asociación Americana de Hospitales, dos organizaciones nacionales de salud rural y más de 50 sociedades médicas han presionado a la administración Trump para que exima a los trabajadores de la salud del pago de la tarifa.

La Asociación Americana de Hospitales solicitó a la administración que exima al sector sanitario del pago de la nueva tarifa Shutterstock

En una carta enviada a fines de septiembre a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, justifican su petición basándose en la escasez significativa de trabajadores de la salud actual y proyectada para 2037, que se estima una falta de 187 mil médicos a tiempo completo.

“Solicitamos una vez más que se aplique una exención de la nueva tarifa de solicitud a los titulares de visas H1-B que prestan servicios en hospitales y sistemas de salud del país. Esperamos colaborar con usted para apoyar a nuestro personal sanitario y a los hospitales en su atención, a los pacientes y a las comunidades", citó el documento.

Representantes de la NRHA y la Asociación Médica Estadounidense, que organizaron una carta de las sociedades médicas, afirmaron que no recibieron respuestas a sus solicitudes.