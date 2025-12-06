Ofensiva total antiinmigrante: el estado que obliga a la policía local a entregar detenidos al ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo hasta ahora a 65.135 personas, según los últimos reportes de TRAC Reports. Uno de los estados que colabora con la agencia es Arkansas, donde registró un aumento paulatino en el número de detenciones.

La colaboración abierta entre el ICE y Arkansas

Desde la asunción de la administración Trump el 20 de enero de este año, se registró un incremento en los arrestos del ICE en el estado. De acuerdo con un informe publicado por la agencia en el Proyecto de Deportación de Datos, 1873 arrestos se efectuaron en los primeros siete meses del año.

Según Siembra NC, se espera que en las próximas horas lleguen a Carolina del Norte alrededor de 50 agentes del ICE para un masivo operativo en el estado Flickr/Usicegov

De ese número, 335 no contaba con antecedentes penales y 765 tenían cargos penales pendientes. Asimismo, el 44% de las personas arrestadas en Arkansas eran de México. En tanto, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua conformaron el resto de los países principales.

La mayoría de los arrestos se realizaron poco después que la gobernadora Sarah Huckabee Sanders firmara la “Ley de Defensa contra los Delincuentes Ilegales” en marzo de este año. Esa legislación contempla tres normativas:

Incremento de las penas para los migrantes con estatus irregular que cometan delitos adicionales en Arkansas.

Ampliar la prohibición de las ciudades santuario en el estado para incluir áreas y condados no incorporados.

en el estado para incluir áreas y condados no incorporados. Exigir a las fuerzas del orden de Arkansas participar en el programa 287(g) para fortalecer la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

“El presidente Trump hizo de la seguridad fronteriza una de sus principales prioridades y, en tan solo unos meses, ha hecho lo que el presidente Biden se negó a hacer: eliminar los cruces fronterizos ilegales”, declaró la gobernadora en un comunicado de prensa.

La gobernadora (centro de la imagen) firmó en marzo una normativa para incrementar las penas para los inmigrantes que cometan delitos adicionales mientras se encuentren en Arkansas Instagram/@sarahhuckabeesanders

“La Ley de Defensa contra los Delincuentes Ilegales lo deja claro: Arkansas no tolerará a los delincuentes ilegales violentos y hará lo que le corresponda para ayudar a la administración Trump a mantener seguros a nuestros ciudadanos”, agregó.

Reciente colaboración entre Arkansas con el ICE y sus resultados

En septiembre de este año, Sanders anunció que la Guardia Nacional de Arkansas ayudaría al ICE con la aplicación de la ley migratoria en Arkansas bajo el Programa Título 32. El estado le proporcionó a la agencia un total de 40 efectivos: 27 aviadores de la Guardia Nacional Aérea y 13 soldados de la Guardia Nacional del Ejército.

En septiembre de este año, Arkansas solicitó la colaboración de la Guardia Nacional del estado con los agentes del ICE para hacer cumplir las políticas migratorias Archivo

Estas operaciones iban a ser financiadas por el gobierno federal. Los guardias se encargarían de brindar apoyo logístico para el procesamiento de las detenciones, transporte de detenidos, más otras tareas administrativas.

Con estos programas, más de 450 personas fueron arrestadas por el ICE en la Cárcel del condado de Benton, Arkansas, entre el 1° de enero y el 15 de octubre. Esto representa más de 1.5 arrestos al día en el condado de aproximadamente 300 mil habitantes.

“Los inmigrantes ilegales, violentos y delincuentes no tienen cabida en Arkansas”, declaró Sanders. “Espero con interés que nuestros guardias nacionales colaboren con la administración Trump para hacer cumplir la ley federal de inmigración”.

La mitad de los detenidos por ICE a través del programa del condado habían sido condenados por delitos, mientras que la otra mitad tenía cargos pendientes.