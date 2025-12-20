El tuit de 2017 con el que Donald Trump anticipó el volantazo en la lotería de visas: “Basada en el mérito”

Luego de que Estados Unidos anunciara la suspensión del Programa de Visas de Diversidad (DV), conocido también como lotería de visas o de green cards, el gobierno citó un mensaje del presidente Donald Trump en 2017. En aquel entonces, el republicano ya había manifestado su desacuerdo con este programa. La opinión venía en relación con el atentado terrorista que se registró en Nueva York y que dejó ocho víctimas fatales.

El mensaje de Trump que anticipaba el fin del programa de lotería de visas

El presidente estadounidense manifestó esa opinión durante su primer mandato. Lo hizo en la mañana del 1° de noviembre de 2017, a través de una publicación en su cuenta oficial de X.

El mensaje de Trump sobre la lotería de visas en 2017 que fue retomado por el DHS Captura

En aquel entonces, EE.UU. vivía horas de conmoción por el atentado cometido por Sayfullo Saipov, un migrante de Uzbekistán, en Nueva York. La investigación judicial, que incluyó cargos federales por terrorismo, reveló lazos del hombre con el ISIS.

Sobre el hecho, Trump aseguró que Saipov había llegado a EE.UU. mediante el DV. “El terrorista entró a nuestro país a través del llamado ‘Programa de Lotería de Visas de Diversidad’, una maravilla de Chuck Schumer", escribió, con críticas al senador que ideó la medida originalmente.

En ese sentido, Trump expresó su idea de aumentar la exigencia del otorgamiento de green card que implica la iniciativa: “Quiero que esté basada en el mérito”.

El mensaje fue retomado en las últimas horas por la cuenta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). También a través de la cuenta oficial en X, la entidad citó la publicación y elogió la visión del republicano: “El presidente Trump tenía razón una vez más”.

Kristi Noem anunció la suspensión de la lotería de visas y citó el mensaje de 2017 de Trump Kerem Yücel - Minnesota Public Radio

El atentado de 2017 en Nueva York que generó el enojo de Trump con la lotería de visas

De acuerdo con los archivos del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el hecho ocurrió el 31 de octubre de 2017. Aquel día, Sayfullo Saipov usó una camioneta que había alquilado para atropellar a más de 20 personas en un camino para bicicletas. El saldo fue de ocho fallecidos.

En enero de 2023, Saipov fue declarado culpable de los 28 cargos por los que se lo acusó y recibió una condena de cadena perpetua. No recibió la pena de muerte porque el jurado no alcanzó una opinión unánime.

Según información de BBC, el uzbeko había llegado en 2010 a EE.UU. con una green card obtenida mediante el programa de lotería de visas.

Sayfullo Saipov, responsable del atentado terrorista de Nueva York en 2017, había entrado a Estados Unidos mediante la lotería de visas

EE.UU. suspendió el programa de visas de diversidad tras el tiroteo en Brown

Luego del hecho en la Universidad de Brown, perpetrado por el portugués Claudio Neves Valente, el gobierno de Trump tomó la determinación de suspender la lotería de green cards.

La comunicación llegó a través de un mensaje en redes de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Según las palabras de la funcionaria, el migrante había entrado a EE.UU. en 2017 mediante el programa.

En esa misma línea, recordó la opinión de Trump en 2017 y comunicó la decisión de la administración republicana: “Bajo la dirección del presidente Trump, ordeno inmediatamente al Uscis que suspenda el DV para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”.