Elecciones en Ecuador: dónde pueden votar los migrantes en Nueva York y Nueva Jersey por la consulta de noviembre 2025
Los ciudadanos tendrán que pronunciarse sobre permitir la presencia de bases militares extranjeras en el país y eliminar la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos
Este 15 de noviembre, los ecuatorianos se enfrentan a una nueva jornada electoral donde deben decidir sobre las nuevas reformas políticas presentadas por el presidente Daniel Noboa, que incluye la instalación de bases militares extranjeras y la elaboración de una nueva Constitución. En los estados de Nueva York y Nueva Jersey, donde reside una gran comunidad originaria del país sudamericano, se acondicionaron sedes específicas para poder garantizar el desarrollo de los comicios.
Dónde votar para las elecciones de Ecuador en Nueva York y Nueva Jersey
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay dos sedes de votación entre cuatro distritos de Nueva York:
- Nueva York: 800 Second Ave, 2nd Floor, Entre las calles 42th y 43th New York, NY 10017, Estados Unidos.
- Queens, Long Island y Hudson Valey: 24-15 Queens Plaza North, segundo piso, Long Island City, NY 11101.
Por su parte, los ecuatorianos que residen en Nueva Jersey, Plainfield y Highstown podrán votar en 400 Market St. 4to. Piso. Newark NJ, 07105.
Qué se vota en la consulta popular de Ecuador
Los ecuatorianos deben votar por una propuesta del presidente Noboa para combatir contra la inseguridad y violencia que enfrenta el país. La papeleta diseñada por el CNE constará de cuatro preguntas sobre las que los ciudadanos deberán decidir por “Sí” o “No”.
Las primeras tres preguntas hacen alusión al referéndum y la cuarta es una consulta popular por ser un tema de interés nacional, según consignó CNN. Estas son:
- ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras?
- ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución?
- ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo con el último censo nacional?
- ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República?
En caso de que Noboa logre la aprobación de las preguntas, se necesitarán procedimientos posteriores para su total vigencia y ejecución.
La Corte Constitucional será el organismo que controle el cumplimiento de la voluntad popular.
Reformas de seguridad en Ecuador
Los comicios del 15 de noviembre representan la segunda vez en la que el presidente decide consultar a la población sobre reformas y cambios legales para impulsar su agenda política.
En abril del año pasado, los ecuatorianos votaron a favor de nueve de las 11 propuestas que hacían alusión al apoyo de las Fuerzas Armadas a las tareas de la Policía Nacional o incremento de penas frente a ciertos delitos como tráfico ilícito de sustancias.
