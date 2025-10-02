Buenas noticias para ecuatorianos de Nueva York: las nuevas fechas y direcciones del consulado móvil para trámites

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador anunció sus próximas jornadas de Consulado Móvil en Nueva York y en otras localidades de Estados Unidos. Estas jornadas permitirán a los ciudadanos ecuatorianos realizar trámites consulares como pasaportes, cédulas y otros servicios.

Fechas y direcciones del Consulado Móvil de Nueva York

Según un documento oficial publicado por la Cancillería de Ecuador, en Nueva York, el Consulado Móvil se trasladará a la ciudad de Peekskill, en el condado de Westchester, al norte de la ciudad, el 26 de octubre. La atención comenzará a las 8.30 (hora local).

El Consulado Móvil de Nueva York atenderá en la ciudad de Peekskill, ubicada en el condado de Westchester Archivo

También ofrecerá servicios a la comunidad local en el barrio de Corona los días 4 y 25 de octubre, en un rango de horario de 9 hs a 15 hs, con entrada abierta al público. Posteriormente, los trámites estarán disponibles en Long Island el 8 de noviembre, con atención de 9 hs a 15 hs y entrada abierta al público.

Además, se realizarán jornadas extraordinarias adicionales con atención de servicios consulares en horario extendido en la Sede Consular de Nueva York, durante los meses de octubre y noviembre.

En qué otras partes de Estados Unidos habrá nuevas fechas y direcciones del consulado móvil

A su vez, se organizarán jornadas consulares en distintas ciudades de Estados Unidos para facilitar los trámites a la comunidad. Tras pasar por Chicago, las oficinas se trasladarán a Columbus, Ohio, del 3 al 5 de octubre, con acceso libre para los residentes locales. Posteriormente, se realizará otra jornada en la misma ciudad, del 24 al 26 de octubre, también con entrada abierta al público.

Los consulados móviles también atenderán en diversas ciudades de Estados Unidos, como Columbus, Madison y New Haven AP News

En Madison, Wisconsin, la asistencia estará disponible los días 7 y 9 de noviembre. Por último, el Consulado de New Haven, Connecticut, se trasladará a Danbury el 26 de octubre, también con atención al público, sin necesidad de cita previa.

Del mismo modo, se llevarán a cabo jornadas extraordinarias adicionales en la Sede Consular de New Haven los días 4 y 11 de octubre; en Chicago el 11 de octubre y el 1° de noviembre; en New Jersey los días 4 y 25 de octubre, con atención con cita previa; y en Queens del 20 al 24 y del 28 al 30 de octubre, para brindar servicios a la comunidad en horarios extendidos.

La relevancia de la comunidad ecuatoriana en Nueva York y EE. UU.

La comunidad ecuatoriano-estadounidense se consolidó como una de las más numerosas y activas de la ciudad de Nueva York, según detalló Ecuadorian American Cultural Center. La migración significativa de estos ciudadanos a la metrópoli comenzó en la década de 1960 y se desarrolló en varias olas a lo largo de los años.

La comunidad ecuatoriana en Estados Unidos ocupa el décimo lugar entre los grupos más numerosos Foto Facebook Village of Sleepy Hollow News

Entre 2000 y 2021, las personas de origen ecuatoriano que residían en Estados Unidos creció en un 208%, al pasar de 270 mil a 830 mil residentes. Durante ese mismo período, los nacidos en Ecuador y establecidos en EE.UU. aumentaron un 119% y pasaron de 200 mil a 450 mil, de acuerdo con un análisis del Pew Research Center a partir de la Encuesta de la Comunidad Americana de la Oficina del Censo.

Esta comunidad representa el 1% de la población hispana del país y se ubica como la décima más numerosa dentro de este grupo.