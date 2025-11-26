En Oregon: es ciudadano estadounidense, tiene 17 años y fue detenido por la Patrulla Fronteriza cuando volvía de la escuela

Un estudiante de 17 años de la McMinnville High School, ciudadano estadounidense, fue arrestado por agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza, durante su receso para almorzar. El episodio, ocurrido en Oregon, volvió a poner bajo la lupa los procedimientos federales en un momento en que crece el escrutinio sobre las detenciones que involucran a ciudadanos y residentes legales.

Oregon: así fue la detención del joven de 17 años durante su hora de almuerzo

De acuerdo con Oregon Live, el joven, nacido en Newberg y alumno del último año, manejaba la camioneta Ford F-150 de su padre cerca de las 12.30 hs (hora local) cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron su vehículo. Su hermano mayor compartió videos en los que el adolescente afirma a los oficiales que es ciudadano estadounidense.

Según el medio, un oficial respondió: “Sal del auto” y “No me importa”, antes de romper la ventana del lado del conductor para detenerlo. El arresto ocurrió fuera del campus, durante el tiempo de almuerzo. El menor fue liberado ese mismo día poco antes de las 19 hs.

La versión oficial del DHS contradice el relato de la familia del estudiante

La subsecretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, ofreció a Newsweek una versión distinta y enmarcada en un operativo mayor.

En su declaración, afirmó: “El 21 de noviembre, agentes de la Patrulla Fronteriza en el condado de Yamhill fueron seguidos durante varios kilómetros por una Chevy Tahoe azul. Un segundo vehículo, una camioneta Ford F-150, apareció en la escena y actuó en conjunto con la Tahoe para bloquear a los agentes, impidiendo su movimiento y obstruyéndolos".

Explicó que los oficiales pidieron ayuda al ICE y que, al llegar, el conductor de la F-150 huyó del lugar. Fue detenido más tarde junto con el conductor de la Tahoe, Isaias Eduardo Soto Elias, ciudadano estadounidense de 20 años.

“Ambos individuos fueron transportados a la oficina de ERO Portland para una mayor investigación y para su procesamiento federal por obstruir a agentes federales de la ley”, dijo McLaughlin.

El ICE detuvo a un adolescente de 17 años y ciudadano de Estados Unidos en Oregón American Immigration Council - American Immigration Council

Qué dijo el distrito escolar tras la detención del estudiante en Oregon

Tras conocerse el arresto, la superintendenta del Distrito Escolar de McMinnville, Kourtney Ferrua, envió una carta a los padres en la que les informó que su hijo había sido detenido fuera de la escuela durante el horario de almuerzo por agentes federales.

Enfatizó que el distrito no comparte información con autoridades migratorias del organismo sin una orden judicial. “Nuestro objetivo es mantener nuestras escuelas funcionando con una rutina segura y predecible, que es lo mejor para todos nuestros estudiantes”, señaló en la comunicación, de acuerdo al medio mencionado.

Se registran operativos del ICE en estados como Oregon, California e Illinois Anthony Vazquez� - Chicago Sun-Times�

También remarcó el impacto del episodio en la comunidad educativa: “Nos importa profundamente la seguridad de nuestros estudiantes. La experiencia de un hecho emocional como este puede afectar a todos nuestros alumnos".

Oregon, California e Illinois: por qué preocupan las detenciones de ciudadanos americanos

El medio citado remarcó que la administración Trump impulsa un operativo de deportación de gran escala, con acciones en estados como Oregon, California e Illinois.

En ese marco, se registraron detenciones de ciudadanos estadounidenses durante intervenciones federales, lo que genera preocupación entre organizaciones y comunidades.

Tricia McLaughlin dijo que cualquiera que obstruya el accionar de los agentes sentirá todo el peso de la ley KAMIL KRZACZYNSKI AFP

“Este incidente no es aislado y refleja una tendencia creciente y peligrosa de personas que usan autos para impedir y obstruir a los agentes de la ley”, dijo la subsecretaria asistente del DHS McLaughlin.

“Nuestras fuerzas enfrentan un aumento del 1000% en los ataques mientras arrestan y expulsan a criminales peligrosos de Estados Unidos. Cualquiera que impida, obstruya o ataque a un agente federal será procesado con el máximo rigor de la ley", concluyó la funcionaria.