Es argentina y cuenta cómo fue su entrada a EE.UU. con su green card: “Me interrogaron 10 minutos”

La argentina Valentina Idiart, residente permanente de Estados Unidos, relató cómo fue su regreso a Tampa, Florida, luego de disfrutar de casi tres meses en la Argentina. La latina contó que los oficiales de inmigración la interrogaron durante diez minutos y reveló las preguntas le hicieron.

Las preguntas que le hicieron cuando regresó a EE.UU.

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, Valentina contó su experiencia: “Me interrogaron unos 10 minutos”, aseguró.

Es argentina y cuenta cómo fue su entrada a Estados Unidos con su green card

A pesar de vivir en Estados Unidos hace cuatro años y contar con la residencia permanente, Valentina tenía temor de lo que pudiera suceder al intentar ingresar al territorio norteamericano.

“Con todas las medidas de Donald Trump, con todo lo que está pasando en este país últimamente, que está todo revolucionado, a mí también me había dado un poco de miedo, de nervios, más que nada”, manifestó.

La argentina contó que había visto noticias en redes sociales de personas que intentaban regresar al país y, a pesar de contar con la green card, no los dejaban pasar o los detenían durante días. “Ves eso y dices: ‘Estoy a punto vivirlo, espero que no me pase lo mismo a mí’”, comentó.

La joven madre, quien además está casada con un ciudadano estadounidense, se encontraba con su hijo Benito en el aeropuerto. “Yo veía un montón de gente que entraba de turista y pasaban bastante rápido, lo mío se tardó un poquito más”, recordó: “Creo que me interrogaron unos diez minutos, muy buena onda. En ningún momento me trataron mal. Yo vi un montón de videos de gente a los que los agentes de inmigración los trata mal. A mí me trataron superbién".

En su caso, el oficial que le tocó era latino y hablaba español, pero se dirigió a ella en inglés: “Porque como tienes green card, se aseguran de que hables en inglés. Si eres residente de este país, tienes que mínimamente hablarlo. Así que en todo momento me hablaba en inglés”, apuntó.

Las principales preguntas que le hicieron en el control fueron:

“¿A qué te dedicas en Estados Unidos?"

“¿Cómo es tu relación con tu esposo y a qué se dedica él?"

“¿Por qué viajaste a la Argentina?"

“¿Por qué saliste de EE.UU. por tanto tiempo?"

Al contar con la green card los oficiales de inmigración le hicieron preguntas en inglés sobre su trabajo, los motivos del viaje y su vida en EE.UU. Freepik - Freepik

“Fue más o menos como la entrevista que me hicieron para darme la green card“, dijo.

La estrategia de la joven argentina: “Nada más que la verdad”

A pesar de estar tres meses fuera de Estados Unidos, la joven no mintió en los motivos y explicó que había viajado para que su familia argentina conociera a su hijo. “Le respondí con la verdad y nada más que la verdad”, aseguró.

La argentina remarcó que respondió las preguntas con la verdad y recomendó no tener miedo al pasar por los controles migratorios Foto Flickr/U.S. Customs and Border Protection

Incluso comentó que no sabía exactamente la cantidad de días que se había quedado en Argentina y dio un número estimado. “Eso fue capaz en lo que me quedé como media dubitativa, pero después lo otro fue normal”, consideró.

“Así que si estás pronto a dejar el país o entrar y te da miedo con tu green card, espero que este sea un video de aliento, una señal, de que no va a pasar nada tampoco. Obviamente que cada caso es distinto, pero yo cuento mi experiencia”, concluyó sobre su experiencia.