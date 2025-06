Es argentino y estuvo detenido 82 días antes de ser deportado desde Estados Unidos: “Me sentí como un delincuente”

Nicolás pasó 82 días esposado, en condiciones que a veces lo obligaban a dormir en el suelo, hacinado con otros 40 migrantes en una celda de ocho por tres metros, y sin poder bañarse. Es argentino y trabajaba en jardinería. Fue arrestado en un control de tránsito en Florida y deportado de Estados Unidos. Su historia expone en primera persona cómo funciona por dentro el sistema migratorio bajo el plan de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump.

Un argentino detenido por no tener licencia en Florida

Nicolás vivió en Estados Unidos durante casi dos años. Había viajado varias veces desde 2016, y en su último viaje decidió quedarse a trabajar sin papeles. Entró con visa de turista y consiguió empleo en jardinería, mantenimiento de piletas y como entrenador personal, según contó en Radio Con Vos.

El pasado 22 de marzo lo detuvieron en Orlando, tras salir de un supermercado. No tenía licencia de conducir de Florida y, aunque ya había recibido una multa por ese motivo, esta vez fue esposado. Según relató, los oficiales le dijeron que las reglas cambiaron. Sin embargo, mantuvo la ilusión de ser liberado rápidamente, pero no fue así.

Cuando su novia fue a pagar la fianza, le advirtieron: “Mira que este chico tiene un hold migratorio”, en referencia al procedimiento por el cual el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le exige a la policía local que detengan a una persona por 48 horas, antes de liberarlo.

“Pasaba la policía y pegaban en la pared anuncios de que buscaban a alguien. Y si eras vos te sacaban y te llevaban sin que supieras dónde”, contó. Finalmente, el ICE fue a buscarlo a la cárcel y lo trasladó a un centro de detención.

Argentino deportado por ICE: así fue la incertidumbre de su proceso migratorio

Nicolás había solicitado asilo para obtener un permiso de trabajo y una licencia. “No estaba amenazado, pero muchos argentinos piden asilo para poder trabajar legalmente”, aseguró. “Te lo dan mientras se resuelve el trámite”.

Tras pasar por la cárcel, fue trasladado al centro migratorio de máxima seguridad Crom, en Miami. “Estuve dos días en una celda y luego nueve horas esposado antes de entrar a Crom. Me encadenaron pies y manos. Me sentí como un delincuente”, relató.

Luego, atravesó cuatro centros de detención en distintos estados. “Después de Crom me llevaron a otros centros en Texas y Louisiana. En total, estuve 82 días detenido sin saber qué iba a pasar”, afirmó.

Durante 82 días fue trasladado entre centros de detención en Florida, Texas y Louisiana, sin saber cuándo ni dónde terminaría el encierro U.S. Immigration and Customs Enforcement

Denuncias por condiciones inhumanas de encierro

Para Nicolás, el trato era el mismo que para un delincuente peligroso. “Me trasladaron esposado en un micro durante seis horas. No podías ni levantar una botella de agua para tomar”, detalló.

El argentino contó que dormía en el suelo con otras 40 personas en “una celda de ocho por tres metros”. Sobre esto, describió: “No había camas ni frazadas. Solo dos inodoros para todos. Dormíamos uno al lado del otro, como muertos”.

Durante los primeros siete días no pudo ni bañarse. “Nos daban una camiseta y pantalón gris. A la celda le decían ‘la hielera’, porque ponían el aire acondicionado al máximo y nadie tenía abrigo”, recordó.

Nicolás no es el único: historias similares de argentinos deportados

La experiencia de Nicolás refleja una política migratoria agresiva en el marco del segundo mandato de Trump. En esta línea, contó que lo más difícil era no conocer su destino: “Vivís con incertidumbre todo el día. No sabés cuándo te van a sacar ni a dónde”.

El argentino aseguró que en los centros de detención se encontró con historias similares. “Conocí a más de 5000 personas. La mayoría eran laburantes, padres de familia, gente que se fue a trabajar buscando una mejor vida”, explicó.

También mencionó el caso de un hombre llamado Ricardo, otro argentino que vivía hace 23 años en EE.UU. y fue detenido mientras tramitaba su residencia permanente. “Le pusieron las esposas delante de su hija. Nunca tuvo antecedentes ni problemas. Tenía empresa propia, hijos estadounidenses”, recordó.

Nicolás denunció que, bajo el mandato de Trump, la deportación se convirtió en una persecución masiva contra migrantes que solo buscaban trabajar ICE

Así fue el momento en el que liberaron al argentino detenido en EE.UU.

Nicolás precisó que Louisiana fue el último centro de detención antes de ser deportado. “El vuelo de Argentina sale el jueves”, le dijeron. Terminó 23 horas esposado en un avión. “Me llevaron a tres países distintos hasta llegar a Argentina, y recién cuando bajamos en el aeropuerto me sacaron las esposas“, explicó.

El joven admitió que no está en contra de las deportaciones, pero cuestionó los métodos de Trump. “[Barack] Obama deportaba a gente con antecedentes penales. Esto es distinto: detienen a trabajadores, madres, padres. Es una razzia contra gente inocente”, aclaró.

En su propio caso, Nicolás trabajó en Estados Unidos mientras alquilaba una habitación en North Miami. “Vivía de roomie porque alquilar solo es carísimo. Pagaba mis cosas, no molestaba a nadie”, señaló. En su relato, remarcó: “Para ellos sos un inmigrante y te tenés que ir de EE.UU. de la peor forma”.

Por último, aclaró que trabajó 16 años en el sector público argentino, aunque, por el momento, no tiene trabajo. “Gracias a Dios, tengo familia, tengo dónde dormir, no estoy desesperado. Obviamente, me tengo que ocupar de mi vida, pero primero estoy tratando de volver a estar tranquilo con todo lo que me pasó“, concluyó.